1 Septembrie marcat de pandemia COVID-19: Fără careuri, ci cu măști și dezinfectant

CHIȘINĂU, 1 sept- Sputnik. De azi a început un nou an școlar. Și nu unul așa cum ne-am obișnuit să vedem - cu muzică, careuri, care erau adevărate spectacole, sunete de clopoței și poze de grup.

1 septembrie 2020 va rămâne în amintirea tuturor ca anul în care copiii au avut grijă să pună în ghiozdane în primul rând dezinfectant și măști de protecție, iar la intrarea în instituțiile de învățământ, în loc să-și salute colegii, inițial le-au fost măsurată temperatura. Și cât de multe emoții pentru elevi când știu că dacă vor avea simptome de boală vor fi trimiși acasă.

A fost greu și pentru micuții care au mers în clasa I. Dificil este și pentru profesori fiindcă sunt nevoiți să stea cu măști sau viziere chiar și în timpul orelor. Un an școlar în pandemie, unul în care COVID-19 îi învață pe cei mici, dar și pe cei mari să păstreze distanța socială, să se spele pe mâini și să se dezinfecteze cât mai des.

Din cele 1 252 de școli din țară, doar 19 nu și-au deschis astăzi ușile pentru elevi și profesori, însă procesul de instruire a început online. Cel mai probabil, este vorba despre unele școli din raioanele Călărași, Dubăsari și Leova, despre care ieri Ministerul Sănătății anunțase că nu sunt încă pregătite pentru începerea procesului de studii. De dimineață, ministrul Educației, Igor Șarov, le-a dorit tuturor un an școlar bun și rodnic, cu rezultate meritorii și alese împliniri sufletești.

”Cu emoție și dor vă urez Bine ați revenit în școală! Emoție, pentru că bucuria revederii în acest an este una aparte, marcată de dificultatea momentului pe care-l traversăm și care ne-a ținut fizic - atâta timp - departe unii de ceilalți. Dor, pentru că nostalgia anilor de școală se strecoară an de an, de 1 septembrie, în sufletul adulților de astăzi, transpunându-i - imaginar - în elevii care au fost ieri. Așa cum spunea regele Ferdinand I,a declarat astăzi Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

Și președintele Igor Dodon a felicitat elevii și profesorii cu prilejul începerii unui nou an școlar. Șeful statului le-a urat succes copiilor și le-a mulțumit profesorilor pentru efortul depus în procesul educațional.

”Vreau să felicit elevii și studenții, copiii care au mers la grădiniță. Vreau să le mulțumesc profesorilor datorită cărora țara noastră are viitor. În premieră, nu avem careurile tradiționale, dar sperăm să trecem repede de această perioadă dificilă”, a declarat președintele Igor Dodon.

Potrivit Ministerului Educaţiei, în 75 la sută dintre instituțiile de învățământ din țară elevii vor fi prezenți fizic la lecții, iar în restul școlilor învăţământul tradițional va fi combinat cu cel online. Elevii trebuie să stea câte unul în bancă, iar între mese trebuie să fie păstrată o distanță de un metru și jumătate. Totodată, părinţii ai căror copii vor merge la ore trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere că ei nu au simptome de boală când merg la şcoală.

