Important pentru absolvenții clasei a XII-a: Cum va fi susținut BAC-ul în 2021

Ministrul Educației, Lilia Pogolșa, a vorbit despre modul în care va fi susținut examenul de Bacalaureat în acest an. Precizările au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune.

CHIȘINĂU, 19 feb - Sputnik. Ministrul Educației, Lilia Pogolșa, a declarat că absolvenții clasei a XII-a vor susține examenele de Bacalaureat în acest an, iar în prezent se pregătesc pretestările pentru elevi.

”Noi depunem tot efortul și realizăm toate activitățile care sunt preconizate an de an pentru organizarea BAC-ului. Recent, am semnat un ordin cu privire la organizarea pretestării, pregătirii pentru BAC, dar și a pretestării pentru clasele primare și gimnaziale. Circa șase mii de elevi vor participa la pretestare, din 160-170 școli. În cadrul acestei pretestări, noi ne dorim să facem o analiză a cunoștințelor elevilor pentru o comparație cu anul 2019”, a declarat Lilia Pogolșa.

Ministrul Educației susține că instruirea online este bună, însă multe instituții de învățământ au fost nevoite să recapituleze anumite teme. S-a întâmplat din cauza pandemiei care a dat peste cap programul școlilor. În acest sens, Ministerul ar putea veni cu unele măsuri.

”Elevii care trebuie anul acesta să susțină BAC-ul național sunt într-o situație mai dificilă decât cei din 2019. După analiza pretestărilor, vom decide dar s-ar putea să ajustăm unele conținuturi pentru BAC 2021”, mai spune ministrul Educației.

Lilia Pogolșca nu exclude că asemenea măsuri vor fi luate și pentru elevii claselor a IX-a și a IV-a.

”Noi trebuie să luăm în calcul situația dificilă prin care au trecut elevii și cadrele didactice și să ajustăm conținuturile la această situație. Acest lucru s-a întâmplat și în România și în alte țări, iar asta nu trebuie să fie o excepție pentru Republica Moldova”, a precizat Pogolșca.

Anterior, Ministerul Educației a anunțat orarul examenelor de Bacalaureat din 2021, care se vor desfășura în perioada 4-22 iunie. Prima probă va fi pe 4 iunie la Limba și Literatura Română pentru liceenii care studiază într-o altă limbă decât cea de stat.

În data de 8 iunie se va desfășura examenul la limba de instruire, iar trei zile mai târziu, pe 11 iunie - la limba străină. Pe 15 iunie sunt programate examenele la Istoria Românilor și Universală, Matematică, arte și Educație Fizică. Iar pe 18 iunie se va desfășura proba la alegere. Ultimul examen va fi pe 22 iunie. Atunci va fi susținută proba la limba maternă pentru liceenii care studiază în bulgară, găgăuză sau ucraineană.

