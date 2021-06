Activitatea taberelor de odihnă pe timp de vară - Nu toate vor activa

CHIȘINĂU, 4 iunie - Sputnik. Numărul cazurilor de infectare cu COIVD-19 este tot mai mic, iar autoritățile au anunțat că în acest an taberele de odihnă pentru copii își vor redeschide ușile, după ce în 2020 nu au activat din cauza pandemiei.

Totuși, administratorii taberelor spun că vor primi copii doar cu sejur de zi. În aceste condiții, până acum au anunțat că vor activa doar taberele de odihnă din suburbia Chișinăului. Șeful Direcției municipale Educație, Andrei Păvăloi, a declarat pentrucă peste o mie de copii rămași fără îngrijire părintească se vor odihni gratuit în această vară în taberele de odihnă organizate de Primărie.

"Deși taberele de odihnă activează cu sejur de zi, totuși în jur de o mie de copii vor avea parte de un sejur complet la tabăra de odihnă "Poienița veselă" din Dănceni. Tabăra va fi organizată pe parcursul întregii veri, în șapte ture, a câte 159 de copii. Ei vor fi implicați în diverse activități și programe educative și creative", a spus Andrei Păvăloi.

Viceprimarul Capitalei Angela Cutasevici a precizat în cadrul emisiunii "Sputnik Matinal" că în cazul frecventării taberelor de vară nu se va solicita testul la COVID, însă certificatul medical care confirmă că elevul poate frecventa activitățile în grup va fi obligatoriu.

"Ministerul Educației a permis organizarea taberelor cu sejur de zi în instituții educaționale, cu o durată de 7-8 ore. În acest sens, 12 instituții și-au prezentat acordul pentru a desfășura toate activitățile. Vom avea tabere cu profil sportiv, vocaționale, de artă, tabere tematice și altele. În funcție de profil, unele tabere vor avea un program restrâns de patru ore", a precizat viceprimarul municipiului Chișinău.

Administratorii taberelor de odihnă trebuie să țină cont de respectarea cu strictețe a măsurile de protecție împotriva coronavirusului.

"Vor fi stabilite reguli de minimalizare a riscurilor: filtrul matinal, supravegherea permanentă a copiilor, discuții cu părinții. Grupele vor fi cu un număr de până la 15 copii și nu se vor intersecta în activități comune cu altele. Regulile de purtare a măștii de protecție în spațiile comune vor rămâne în vigoare, atât pentru copii, cât și pentru profesori", a subliniat Cutasevici.

Am încercat să aflăm dacă taberele de odihnă din alte raioane ale țării vor activa în acest an măcar și cu program modificat, însă reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nu ne-au putut oferi aceste informații. Am verificat și paginile web ale taberelor de odihnă din mai multe localități, dar se pare că din 2019 administratorii lor nu au mai plasat niciun anunț.

Regulamentul aprobat de Ministerul Educației în data de 25 mai 2021 cu privire la modul în care pot activa taberele de odihnă din țară:

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova