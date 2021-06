Rezultate BAC 2021: Câți restanțieri avem în acest an - Unde a fost dezastrul cel mare?

CHIȘINĂU, 27 iun - Sputnik. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță că rata de promovare a examenelor de Bacalaureat este în acest an de 72,33%. Adică, 11 727 de candidați din totalul de 16 213 au susținut toate probele. Chiar dacă am avut un an pandemic, dificil pentru elevi și profesori, rata de promovare este în creștere cu 4,4% față de anul 2019, precizează ministerul.

Trebuie să ținem cont însă că astăzi, dar și mâine pe tot parcursul zilei vor putea fi depuse contestații ale rezultatelor, iar după reevaluare rata de promovare ar putea crește.

Ministerul Educației precizează că din numărul total de candidați admiși la sesiunea de BAC din acest an 10 914 erau din licee, 4601 - din colegii și centre de excelență, 187 de candidați - din universități, 342 de candidați s-au înscris în regim extern, iar 169 erau restanțieri din sesiunile anterioare.

Rata de promovare a absolvenților din licee este de 87,52% - cu 0,11 puncte procentuale mai mare față de sesiunea de Bacalaureat 2019. Adică, 9552 din totalul de 10 914 au promovat examenul național de Bacalaureat.

Rezultate dezastruoase pentru candidații din colegii și centre de excelență

Ceva mai proastă însă este situația în cazul candidaților din colegii și centre de excelență. Doar 1972 din totalul de 4601 de candidați au promovat examenele de BAC. Adică, rata de promovare a constituit doar 42,86%.

Câți candidați au media 10

16 candidați au reușit să obțină în acest an media 10 la sesiunea de Bacalaureat. Adică au luat note maxime la toate probele. Menționăm că în 2019 au fost doar 11 elevi cu media 10 la BAC.

Numărul candidaților cu nota medie mai mare sau egală cu 8 este de 3026, față de 2371 în 2019, iar 725 de candidați au nota medie mai mare sau egală cu 9, în comparație cu 535 în 2019.

Ministerul precizează că în acest an a fost dat afară de la examene pentru fraudă un candidat.

