Istoria unei absolvente cu zece pe linie la BAC: Cum i-a reușit acest succes

CHIȘINĂU, 8 iul - Sputnik. Cristina Tîmbur se numără printre puținii absolvenți care au reușit să obțină notele maxime la examenele de bacalaureat. Are 18 ani și a absolvit Liceul Teoretic „Boris Cazacu” din orașul Nisporeni.

Cristina este pasionată de disciplinele realiste precum științe, tehnologii, inginerie și matematică, acesta devenind hobby-ul ei principal din clasa a X-ea. Mai nou, ea a început să studieze și domeniul inteligenței artificiale.

Deși îi plac științele exacte, ea are o pasiune aparte pentru patinajul artistic.

Cristina a mărturisit pentru Sputnik Moldova că cele patru note de zece la BAC au fost posibil de obținut doar prin multă muncă depusă timp de 12 ani de zile, atât cât au durat studiile.

„Obținerea acestor patru de 10 la BAC a fost posibilă datorită determinării și muncii constante dezvoltate pe parcursul anilor de școală și, desigur, datorită susținerii din partea familiei, a prietenilor și a profesorilor. Părinții și sora mea au fost alături de mine în toată perioada stresantă de studiu intensiv. Sunt sigură că fără încurajarea lor nu avea să-mi pot direcționa toată energia și cunoștințele pentru a excela”, a menționat absolventa Cristina Tîmbur.

Tânără susține că secretul unui asemenea succes este foarte simplu și constă în atitudinea pe care o are elevul în anii de studii, dar mai ales în perioada de dinaintea examenelor. Astfel, potrivit Cristinei Tîmbur, este foarte important ca elevul să ia în serios studiile, dacă își dorește obțină rezultate bune.

Cristina a mărturisit că pandemia totuși și-a lăsat amprenta asupra productivității elevilor, iar orele de la distanță nu au fost atât de eficiente precum cele cu prezența fizică în sălile de clasă.

„Lecțiile online au avut o productivitate mai redusă față de cele cu prezență fizică, din această cauză, pregătirea mea pentru examene a fost mai mult pe cont propriu. M-am pregătit la trei examene, întrucât de cel la limba engleză am fost scutită, susținând în 2020 testul CAMBRIDGE. Pentru examenele la matematică, la limba și literatura română și la geografie am recapitulat informația studiată în anii de liceu și, totodată, am mizat pe cunoștințele acumulate în perioada când mă pregăteam de olimpiadele naționale din anii trecuți, la care am obținut locuri de frunte”, a mai precizat absolventa.

Orice examen aduce emoții, iată că și Cristina nu a fost scutită de aceste emoții din perioada Bacalaureatului. Tânăra susține că cele mai puternice emoții le-a avut la primul examen și anume la cel de la limba și literatura română, dar treptat sentimentul s-a diminuat și spre final a apărut siguranța că a scris testarea foarte bine.

Potrivit absolventei, examenele au avut un grad de dificultate similar cu cel al testelor din anii trecuți. Mai mult, Cristina susține că au fost teste și mai simple, și mai complicate, iar unele teme din au fost chiar excluse.

„La finalul examenelor eram aproape total convinsă că am scris corect testele, deoarece am încercat să mă autoevaluez, însă nu eram complet sigură, luând în considerare faptul că încă nu erau publicate baremurile de rezolvare. Când am văzut că am patru note de 10, am simțit o împlinire totală și chiar o fericire pură, deoarece am realizat că așteptările mele au devenit realitate. Atunci am înțeles că munca depusă pe parcursul a 12 ani de școală a fost răsplătită”, a conchis Cristina Tîmbur.

Tânăra susține că în toată această perioada, ea a fost susținută de familie și prieteni. Cristina Tîmbur afirmă că acum este în căutarea unei facultăți și universități pe potrivă. Ea vrea să-și continue studiile în străinătate și își dorește să îmbrățișeze domeniul matematicii, informaticii și tot ce e legat de calculatoare.

„Studiile universitare le voi continua peste hotare, deoarece acestea îmi vor oferi mai multe oportunități de muncă pe viitor. De asemenea, studiind 12 ani în Moldova, am înțeles că totuși elevii cu performanțe nu sunt apreciați la justa valoare”, a mai spus Cristina.

Conform datelor prezentate de Ministerul Educației, în acest an, 18 elevi au obținut nota zece la toate examenele de Bacalaureat, 16 dintre aceștia s-au ales cu note maxime după verificarea testelor, iar încă doi au obținut aceste note după ce au depus contestații și li s-a controlat încă o dată lucrarea.

În acest an, din cei 16 213 candidați admiși, 11 844 de elevi au promovat examenul de Bacalaureat.

