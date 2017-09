Festivalul Voluntarilor ediția a XV-a. Pune-ți o mască și vino la carnaval

An de an, Festivalul Voluntarilor adună oameni de excepție din întreaga țară, ei se întâlnesc pentru a-și recunoaște unul altuia meritele, dar și pentru a-i motiva și pe alții să facă voluntariat. Președintele Asociației Obștești ”Serviciu pentru Pace” Liviu Moraru și coordonatorul de voluntari Mihai Rotaru sunt doar doi dintre oamenii minunați care pun umărul la organizarea festivalului. Ei au venit în studioul Sputnik Moldova și ne-au dat detalii din culisele organizării acestui eveniment. În acest an, voluntarii din toată țara vor putea depune dosare de participare la 11 categorii de concurs. Va exista o comisie de examinare care îi va desemna pe cei mai buni voluntari.