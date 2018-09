Liliana Groppa, despre anii de muncă ce i-au adus Premiul Național în sănătate

Vorbim despre Liliana Groppa, cea care, de foarte multe decenii, își dedică activitatea pentru a vindeca bolile oamenilor. În studioul radio Sputnik Moldova, ea ne-a vorbit despre cariera sa, care este una cu adevărat impresionantă.

”Am aproape 40 de ani de muncă. După ce am absolvit facultatea, m-am încadrat într-o specializare profundă, pentru că studiile sunt mai mult pe bază teoretică. Iar deja din anul șapte de facultate intrăm în specialitate. Mi-am început activitatea, la Secția de Reumatologie. Atunci am făcut cunoștință cu primii pacienți, cu primele nozologii. Atunci am îndrăgit această specialitate și practic an de an o profesez”, a spus Liliana Groppa.

Aceasta a rămas foarte mulțumită de faptul că în acest an a fost nominalizată la Premiul Național pentru medicină.

”Această distincție este una foarte importantă, pentru că este ca o recunoștință a activității mele, o recunoștință a medicinei în sine, oferită de către Guvern. O recunoștință asupra reumatologiei. Pentru că mulți ani această specialitate a fost în umbră. Pentru că toată lumea considera că în reumatologie avem doar două patologii, reumatismul și guta. Iar numărul pacienților nu este atât de mare, pacienții sunt în vârstă, dar studiile și practica noastră dovedesc că în secolul XXI, s-a schimbat atitudinea mondială față de această specialitate”, a declarat Liliana Groppa.

Câți pacienți îi pășesc zilnic pragul, pentru a fi consultați, ascultați din interviul de mai sus.

Autor: Vasile Dosca