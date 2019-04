Motivul pentru care Miss ASEM 2019 se trezește la ora cinci în fiecare dimineață

Luciana Gurduz, studentă la Academia de Studii Economice din Moldova, este câștigătoarea din acest an a concursului ”Miss ASEM-Viitoarea femeie de afaceri”. În cadrul emisiunii „Intersecții”, de la Radio Sputnik Moldova, tânăra a vorbit despre viața ei, hobby-uri și planuri de viitor.

CHIȘINĂU, 14 apr - Sputnik. Luciana Gurduz este în anul II la Facultatea Relații Economice Internaționale. Tânăra este din Orhei, iar pentru a ajunge în fiecare zi la cursuri, se trezește tocmai la ora cinci dimineața.

„Eu mă trezesc în fiecare dimineața la ora 5.00, deoarece fac naveta Orhei-Chișinău. Nu am probleme cu deșteptătorul, deoarece încerc să mă bag la somn la ora 10.00 seara. Vin și plec cu microbuzul”, spune Luciana Gurduz.

Chiar dacă sunt băieți care o curtează și se oferă să o ducă acasă, tânăra nu se grăbește să accepte propunerile lor, deoarece are alte interese.

„Nu obișnuiesc să urc în mașinile necunoscuților. Și nici nu-mi place să profit de aspectul meu fizic. Chiar în seara concursului am mers acasă cu mama și prietena ei, care veni-se cu mașina”, adaugă cea mai frumoasă fată de la ASEM.

Și pentru că are un scop bine determinat în viață, preferă să-ți petreacă serile acasă, citind ceva interesant, decât să meargă în cluburi de noapte sau la diferite distracții cu prietenii.

„Eu nu sunt genul de persoana care iubește discotecile și distracțiile, pentru mine este o pierdere de timp. Eu primesc plăcere când citesc o carte interesantă. De mică am avut o pasiune aparte pentru cărți, probabil vine de la anturajul în care am crescut. Bunica mea a fost pedagog, de aici mi se trage dragostea de carte, de cunoștințe. Mama, la fel, mi-a infiltrat iubirea față de carte, de pictură, dans”, subliniază Luciana Gurduz.

Tânăra are o pasiune aparte și față de teatru, dar și tot ce e legat de scenă. Probabil acesta este și motivul pentru care reușește cu ușurință să se impună atunci când urcă pe podium.

„Pe lângă economie, am o pasiune pentru teatru, pentru scenă. Aș vrea ca în viața să pot combina aceste două domenii, chiar dacă sunt diferite”, adaugă cea mai frumoasă față de la ASEM.

Întrebată dacă se consideră frumoasă, Luciana a răspuns prompt.

„Acum, da, deși în copilărie nu mă consideram un copil frumos. Probabil e de la faptul că eu au trecut printr-o transformare. Am dat jos câteva kilograme și nu prin diete, dar de la modul de viață pe care îl am, de la stresul trăit în timpul examenelor. În general, frumusețea nu constă în aspectul fizic, ci în prestația omului. O femeie este frumoasă atunci când are frumusețe spirituală, emoțională și dă dovadă de înțelepciune”, spune tânăra.

Este sigură că toate femeile se nasc frumoase, doar că unele, prin acțiunile lor, distrug acest dar oferit de mama natură.

„Nu toate femeile posedă frumusețea, dar la sigur toate se nasc cu acest dar. Pe parcursul anilor trebuie să înveți să te impui ca o femeie frumoasă. O femeie frumoasa este o femeie puternică. Este una care acceptă eșecurile, dar încearcă să le transforme în succes”, adaugă tânăra.

Întrebată cum se vede în viitor, Luciana a răspuns: „Scopul meu este să ajung un om de succes. Un om de valoare”.

Concursul „Miss ASEM” nu este primul la care a participat și a obținut locul de frunte.

„Am mai participat la un concurs - Regina Orheiului. Acesta a fost primul concurs de frumusețe la care am participat și am luat primul loc”, spune Luciana Gurduz.

Cert este că rezultatele obținute la aceste două concursuri au motivat-o să-și încerce forțele la alte competiții.

„Nu știu dacă voi participa la Miss Moldova. Acolo este proba – defilarea în costum de baie și eu am rezerve în ceea ce privește această probă. Am principiile mele, consider că frumusețea nu constă în forma corpului, iar această calitate poți să ți-o arăți și fără să te dezbraci”, adaugă Miss ASEM 2019.

Spre deosebire de multe fete frumoase, Luciana coboară ochii când vorbește despre frumusețea ei. Și este de înțeles de ce, cei șapte ani de acasă, dar și modestia ce poate fi observată de la distanță o dau de gol.

„Da, eu sunt modestă. Nu prea iubesc complimentele. Dacă sunt complementată, mă rușinez, mai ales dacă sunt și alte persoane în jur, deoarece am impresia că sunt ridicată în slăvi pe fonul altcuiva”, adaugă cea mai frumoasă fată de la Academia de Studii Economice.

Spune că nu are multe prietene, iar cea mai mare încredere o are în mama.

„Nu prea cred în prietenia dintre fete. Am trecut prin experiențe care m-au dezamăgit și acum sunt mai rezervată în ceea ce privește prietenia între fete. Cea mai bună prietenă a mea este mama. În ea am toată încrederea și știu că indiferent că mă laudă sau mă ceartă, o face cu toată sinceritatea”, spune Luciana Gurduz.

Cu cine va merge Miss ASEM la mare, dar și ce planuri are de viitor, aflați în interviul integral, atașat mai sus.

De menționat este că la ediția din acest an al concursului ”Miss ASEM-Viitoarea femeie de afaceri” au participat 10 tinere. Participantele au trecut patru probe: prezentarea prin defilare în ținută business; prezentarea personală într-un mod artistic; prezentarea sponsorului într-un mod artistic de către participante și prezentarea prin defilare în rochii de seară.

Concursul de frumusețe și inteligență „Miss ASEM” este la a XVII- a ediţie și are scopul de a promova frumosul în mediul de afaceri și de a susține spiritul antreprenorial în rândul studentelor ASEM.