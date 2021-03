Emisiunea „Sputnik Matinal” cu Andrei Porubin și Dumitru Chitoroagă

De curând a fost lansată prima platformă de consiliere psihologică gratuită pentru tineri – REthink Center.

Discutăm în acaestă dimineaţă cu Irina Tizu, care reprezintă Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, cea care face şi voluntariat în acest Centru.

Părerile şi discuţiile despre sistemul de învăţământ din această perioadă de pandemie sunt polarizate. În societate sunt discuţii aprinse în raport cu calitatea studiilor la distanţă. Ce am învăţat şi ce nu am învăţat în acest an de pandemie vorbim cu Sergiu Brînză, director al Liceul Teoretic Budești.

Interpreta de muzică populară, profesoara de canto la Școala de Arte "Valeriu Poleakov", laureata mai multor concursuri naționale şi internaţionale, Oxana Mardari este astăzi omagiată. Despre noutăţile din cotidian, dar şi despre noile melodii vorbim în acaestă dimineaţă cu Oxana Mardari.