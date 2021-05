Emisiunea „Sputnik Matinal” cu Andrei Porubin și Dumitru Chitoroagă

Ultima lună a primăverii a venit cu temperaturi ridicate, soare din belșug și zile mai lungi, dar și cu neplăcutele alergii de sezon. Există și metode prin care poți ameliora simptomele alergiilor de sezon. Cum putem preveni sau măcar ameliora simptomele specifice alergiilor de sezon aflăm de la medicul generalist Iurie Cușnir. Potrivit unui studiu publicat recent, în Republica Moldova, 2/3 dintre moldoveni nu merg nici odată la odihnă. Alții 32,4% au fost cel puțin o dată în ultimii cinci ani. Dintre aceștia, 15% au mers o dată în an, 12% - o dată la câțiva ani, iar 5% - de 2-3 ori pe an. În anul pandemic, am avut o scădere de 4,3 ori a numărului de călătorii în scopul de odihnă, comparativ cu anul 2019. De ce se întâmplă astfel și dacă într-adevăr moldovenii nu au nevoie de odihnă discutăm cu psihologul și profesorul universitar, Zinaida Gribincea. Cel care și-a perfecționat măiestria la Conservatorul „Nicolai Andreevich Rimski-Korsakov” din Sanct-Petersburg, „Maestru în Artă” Iurie Mahovici, omagiatul zilei de azi, și-a înaintat candidatura la funcția de rector al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chișinău. Ce l-a făcut să-și dorească a fi la cârma acestei instituții cu tradiții aflăm chiar de la el.