Emisiunea „Sputnik Matinal” cu Dumitru Chitoroagă.

Invitații emisiunii matinale de astăzi sunt: profesoul de istorie Veronica Pârlea Conovali, Diana Lazăr, coordonator al sectorului de vinificație în cadrul proiectului USAID APM și pictorița Inga Edu.

Despre generaţia tânără şi valorile ei vorbim cu profesoul de istorie Veronica Pârlea Conovali care are o experiență bogată în domeniu. Recent, ea a coordonat câteva antologii „Artă prin educaţie”, menirea proiectului fiind de promova și sensibiliza prin intermediul frumosului, calitatea și valoarea. Micile vinării din Republica Moldova au făcut o vizită de studiu pentru a învăța despre producerea vinurilor organice. Vinificatorii din Republica Moldova pot valorifica nișa vinurilor organice pe piața care, în ultimii şapte ani, atestă o tendință de creștere în mediu de 11 la sută în fiecare an. Detalii ne ofera Diana Lazăr, coordonator al sectorului de vinificație în cadrul proiectului USAID APM, care afirma ca nișa vinurilor organice este în dezvoltare, iar producătorii moldoveni de vinuri artizanale se pot regăsi în această nișă, aliniindu-se astfel la tendințele mondiale. Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate publică a întrodus schimbări din data de 19 iulie. Detalii în cadrul ediţiei de astăzi. Președintele Rusiei, Vladimir Putin susține familiile cu mulți copii: Propune o lege ce vizează impozitele. Cum fac față culorile temperaturilor caniculare, ne spune pictorița Inga Edu, care astăzi mai adaugă o filă în calendarul vieții.