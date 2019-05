Neglijență fatală. Nu le-a spus medicilor ce i-a făcut bebelușului, iar asta l-a omorât

CHIȘINĂU, 2 mai - Sputnik, Maria Dimineț. Doi ani în urmă, un bebeluș în stare gravă a fost transferat dintr-un spital raional la Institutul Mamei și Copilului cu un diagnostic care îi amenința viața. În timpul investigațiilor medicale desfășurate, medicii au depistat un detaliu care lipsea din fișa medicală, detaliu pe care îl ascundea, cu bună știință, mama bebelușului. Luată la întrebări, femeia a recunoscut: când se afla în spitalul raional și-a scăpat jos copilul, acesta căzând drept în cap. Din cauza loviturii, starea de sănătate, și așa șubredă, s-a înrăutățit brusc. Dezvăluirile au fost făcute de fostul purtător de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Steluța Andreeva, în cadrul emisiunii ”Sputnik Matinal”.

”Copilul a ajuns la Institutul Mamei și Copilului cu un diagnostic formulat în patru rânduri. Era în stare foarte gravă. Specialiștii institutului au întreprins toate măsurile necesare pentru a-l salva. Medicii au aflat însă prea târziu că mama, aflându-se în spitalul raional, a scăpat copilul jos, drept în cap. Lovitura suportată i-a agravat boala de care suferea. Mama a ascuns însă acest detaliu, de teamă să nu fie acuzată de neglijență. Apoi am văzut, în presă, că mama a acuzat medicii de neglijență ”, a povestit Steluța Andreeva.

Așadar, în loc să se gândească la sănătatea și viața copilului, mama și-a făcut griji pentru gura lumii. De ce totuși conducerea Institutului Mamei și Copilului nu a anunțat atunci despre neglijența femeii și adevăratul motiv al decesului? În premieră, fostul purtător de cuvânt al acestei instituții a dezvăluit ce a stat în spatele acestei decizii:

”Public, am fi putut să ieșim și să apărăm imaginea instituției, să spunem că decesul a survenit din cauza că mama a scăpat copilul, chiar dacă era vorba de informații cu caracter personal. Dar ne-am gândit la durerea părinților, care au pierdut copilul. Să dezvăluim adevărul însemna să-i linșăm public. În aceste condiții, am permis ca mass-media și oamenii să bată în instituție. Au fost multe situații când am ales partea umană, în defavoarea imaginii instituției”, a relatat Steluța Andreeva.

Institutul Mamei și Copilului este singura instituție medicală de nivelul trei, unde sunt tratate cele mai complicate patologii și traumatisme ale copiilor.