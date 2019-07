Ce au stabilit medicii din Franța despre cauzele morții minorului de 11 ani din Chișinău

CHIȘINĂU, 29 iul – Sputnik. Rezultatele de laborator au confirmat diagnosticul de rabie în cazul copilului în vârstă de 11 ani din municipiul Chişinău, care a decedat pe data de 18 iulie pe patul de spital.

”Pentru confirmarea cazului de rabie, materialul biologic de țesuturi a fost transportat la Centrul de referință pentru rabie la Institutul Pasteur, Franța (WHO Collaborating Center, for Research and Reference for Rabies)”, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSA) într-un comunicat de presă.

La acest laborator a fost efectuată analiza biopsiilor cerebrale și ale pielii colectate de la pacient în faza post-mortem prin testul direct cu anticorpi fluorescenţi.

”Probele de biopsie au fost considerate pozitive pentru rabie și prin testele complementare: tehnica de izolare a virusului rabic pe culturi celulare și, în paralel, cu teste moleculare RT-PCR și RT-qPCR pentru genotipare”, susțin specialiștii de la ANSA.

Centrul de referința pentru rabie, Institutul Pasteur, va oferi suport în continuare pentru stabilirea genotipului, testul informativ pentru confirmarea/identificarea rezervorului gazdă al virusului. În funcție de secvențele disponibile, în baza de date publică vor fi identificate cele mai apropiate variante în regiunea geografică.

”Aceste date ne vor informa despre tulpinile de virus care circulă în Republica Moldova, deoarece astfel de date la momentul actual lipsesc”, constată ANSA.

Un băiat de 11 ani din comuna Stăuceni, diagnosticat cu rabie, a fost internat, pe data de 17 iulie, la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase din Chișinău. În data de 7 iulie, copilul a fost zgâriat de un câine necunoscut, care i-a sărit în spate în timp ce mângâia un alt câine. La o zi de la internare, copilul a decedat.

Potrivit medicilor, aceasta s-a întâmplat din cauza adresării tardive după ajutor calificat. Copilul s-a îmbolnăvit pe 7 iulie, când i-au apărut slăbiciuni generale, cefalee, lipsa poftei de mâncare, febră de până la 39 de grade, agitaţie.