Dodon explică de ce are încredere în vaccinul rusesc

CHIȘINĂU, 24 sept – Sputnik. Președintele Moldovei, Igor Dodon, a declarat într-un interviu pentru compania de televiziune ”Mir 24” că are încredere în vaccinul rusesc și este gata să-și administreze printre primii din țară vaccinul împotriva coronavirusului.

”Dar de ce să mă tem. În primul rând, eu am încredere în medicina noastră. Zic ”a noastră” deoarece cândva, nu atât de demult, am avut o țară comună, medicină, care este astăzi și în Rusia, și în Moldova. De altfel, în Moldova medicina a fost creată după război, a fost un desant al medicilor din Sankt-Petersburg. Ei au creat Universitatea de Medicină, care în prezent este una dintre cele mai bune din regiune. De aceea, evident, am încredere în ei. Am încredere în vaccinul rusesc. Și sper foarte mult că vor trece toate acele etape oficiale care trebuie să treacă pentru ca noi să putem primi acest vaccin în Republica Moldova”, a explicat șeful statului.

Anterior, Dodon și-a exprimat speranța că Rusia îi va pune la dispoziție Moldovei 100-150 de mii de doze de vaccin.

”Înțeleg că în Rusia a început producerea la scară industrială, însă ei trebuie să-și asigure propriile regiuni, totul este planificat practic pe zile, cât produc și în ce regiuni este livrat. Nu va fi deloc simplu să intervii în acest regim”, a adăugat Dodon.

Totodată, președintele a atras atenția că vaccinarea trebuie să se fie benevolă.

Reamintim că Ministerul Sănătății din Rusia a înregistrat primul vaccin din lume pentru profilaxia COVID-19, elaborat de Centrul Gamalei, în parteneriat cu Fundația Rusă pentru Investiții Directe (RFPI). Acesta a fost numit ”Sputnik V”. În paralel, în Rusia sunt testate alte patru preparate de acest gen: de la centrul ”Vector”, Centrul Ciumakov, Sinopharm din China și preparatul anglo-suedez AstraZeneca.

