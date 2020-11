Consumul zilnic al acestui fruct sporeşte bucuria de viață

Deficitul de vitamina C poate fi remediat prin consumul acestui fruct în fiecare zi timp de două săptămâni, spun cercetătorii de la Universitatea din Otago. În plus, fructul este benefic pentru creier.

BUCUREŞTI, 9 nov – Sputnik. Consumul de kiwi compensează lipsa de vitamina C, spun cercetătorii de la Universitatea din Otago, Noua Zeelandă, al căror studiu a fost publicat în revista Nutrients.

Potrivit studiului, consumul a două fructe kiwi pe zi timp de două săptămâni favorizează o stare fizică şi psihică bună. Oamenii de știință au efectuat un experiment controlat pentru a vedea dacă creșterea nivelului de vitamina C prin consumul de fructe întregi sau prin tablete ar putea îmbunătăți starea de vitalitate sau pofta de viață.

Studiul a fost realizat pe 167 de participanți cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care aveau niveluri scăzute de vitamina C. Aceştia au fost împărțiți în trei grupuri. Primul grup a consumat kiwi, al doilea a consumat tablete de vitamina C (250 mg) și al treilea grup a consumat tablete placebo. În timpul studiului care a durat o lună, cercetătorii au măsurat nivelurile de vitamina C la participanți, care au răspuns și la chestionare despre dispoziție, oboseală și starea de bine.

Cercetătorii au constatat că deficitul de vitamina C în grupul celor care au consumat fructe kiwi și al celor care au consumat tablete a fost remediat, nivelul revenind la normal în decurs de două săptămâni.

În plus, o stare sporită de vitalitate a fost observată la grupul care a consumat fructele kiwi.

„Fructele întregi au o serie mai largă de beneficii. Ele au redus oboseala, starea de spirit s-a îmbunătăţit pentru mai mulți oameni decât în cazul grupului care a luat suplimente. Interesant este că beneficiile în urma consumului de kiwi au apărut în doar două săptămâni”, a spus autorul principal al studiului, profesorul Tamlin Conner, citat de Sputnik France.

Beneficii pentru organism

În plus, studiul a constatat că, prin creșterea nivelului de vitamina C din alimente întregi precum kiwi, oamenii pot obţine alte ingrediente active care ajută într-un mod mai eficient organismul și creierul.

„De exemplu, fructul kiwi conține multe vitamine și minerale suplimentare care întăresc sănătatea și sunt, de asemenea, bogate în fibre care sunt bune pentru intestin. Există legături importante între acest organ și reglarea dispoziției. Acest lucru ar putea explica de ce fructul kiwi a fost mai benefic pentru îmbunătăţirea stării de spirit decât comprimatele de vitamina C”, a mai spus Conner.

