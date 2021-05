Trei deputații socialiști s-au imunizat cu vaccinul chinezesc Sinopharm

CHIȘINĂU, 7 mai – Sputnik. Site-ul oficial al formațiunii a relatat pe larg cum cei trei deputații s-au imunizat.

„Astăzi mi-a venit rândul să mă vaccinez. Spre deosebire de unii colegi de-ai mei din alte fracțiuni, nu am încercat să mă imunizez în străinătate, nu am beneficiat de avantajele de la noi. Cred că, în primul rând, trebuie vaccinat personalul medical, profesorii, pensionarii și alți cetățeni din categoria cu risc sporit. Prin urmare, am ales vaccinul care este mai accesibil și suficient de fiabil. Sinopharm este un vaccin de înaltă calitate care a fost testat în multe țări”, a remarcat Vlad Batrîncea.

Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Grupului Parlamentar de Prietenie cu Republica Populară Chineză, Vlad Batrîncea, a mulțumit încă o dată partenerilor chinezi, care au răspuns foarte rapid cererii de ajutor.

Socialiștii amintesc că un lot de vaccinuri din Republica Populară Chineză a fost livrat în Moldova pe 27 aprilie, după ce președintele Zinaida Greceanîi s-a adresat președintelui Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului din China Li Zhanshu, pe 4 martie 2021.

Moldova a primit 150 de mii de doze de vaccin Sinopharm, oferite de autoritățile chineze cu titlu gratuit, și 100 de mii de doze de SinoVac, procurate din fondurile bugetare ale Republicii Moldova.

Amintim că anterior liderul socialiștilor a anunțat că el se va imuniza cu rusesc “Sputnik V”.

Spre exemplu, în data de 26 martie Igor Dodon a confirmat că se va vaccina cu "Spuntik - V", dar nu va face acest lucru până când vaccinul nu va ajunge în Moldova.

"Eu cred că noi vom avea informație clară când, în ce volume și care este donația, dar și cât putem cumpăra. Solicitarea pentru "Sputnik-V" este mare, cererea este de zeci de ori mai mare decât se produce. Dacă câștigam eu alegerile prezidențiale, vaccinul era deja în februarie în Moldova, dar avem ce avem. Vă promit că în timpul cel mai apropiat "Sputnik-V" va ajunge în Moldova, noi ne ocupăm de acest subiect", a precizat Igor Dodon atunci.

