Lotul de ”Sputnik V” s-a epuizat în doar 2 ore în cel mai mare sat din Moldova

COMRAT, 23 iun – Sputnik, Maxim Topal. Centrul de Sănătate din Congaz, cel mai mare sat din Moldova, dar și din Europa, a primit doar 100 de doze de vaccin ”Sputnik V” împotriva coronavirsului. Întreaga partidă a fost epuizată în doar 2 ore și jumătate, provocând revolta unui număr mare de localnici.

© Sputnik / Maxim Topal Procedura de vaccinare

Din cele 100 de doze distribuite instituției medicale din Congaz, 63 au fost destinate nemijlocit locuitorilor din Congaz, câte 15 doze pentru satele Cotovscoe și Svetlâi, și doar 7 doze pentru locuitorii satului Chioselia Rusă.

Vaccinarea populației a demarat în Congaz la ora 08:00. În fața Centrului de Sănătate s-au format cozi mari cu persoane care voiau să-și administreze preparatul rusesc. La intrare, fiecărei persoane îi era măsurată temperatura corpului, tensiunea, îi erau adresate întrebări legate de starea generală a sănătății, și doar apoi i se propunea procedura de vaccinare.

© Sputnik / Maxim Topal Vaccinarea a început la Congaz la ora 08:00

Potrivit directorului Centrului de Sănătate din Congaz, Elena Frangu, în perioada de vaccinare în Congaz au fost imunizate în total 520 de persoane.

“Am cumpărat un congelator unde păstrăm Sputnik V. Avem și un congelator pentru alte vaccinuri. Examinăm persoanele înainte de vaccinare, iar în cazul în care nu există contraindicații, le administrăm preparatul”, a declarat Elena Frangu.

Ritmurile lente ale vaccinării sunt determinate de dorința populației de a-și administra preparatul de producție rusească ”Sputnik V”, iar cantitățile acesteia sunt insuficiente. Acum în Congaz a rămas doar doze ale vaccinului AstraZeneca, care nu este populară în rândul populației.

© Sputnik / Maxim Topal ”Am așteptat anume ”Sputnik V”, avem mai multă încredere în acest vaccin”, spun locuitorii din Congaz

Întrebați de Sputnik Moldova, locuitorii din Congaz au vorbit despre preparatul în care au cea mai mare încredere.

“Am venit pentru a nu mă îmbolnăvi, pentru ca totul să fie ca înainte, când nu ne îmbolnăveam de COVID-19. Am așteptat anume ”Sputnik V”. Avem o încredere mai mare în acest vaccin, fiica mi-a spus că este un vaccin foarte bune”, a declarat Nadejda, o locuitoare a Congazului.

“M-am vaccinat deja. Am ales ”Sputnik V”. Am așteptat acest vaccin pentru că avem o încredere mai mare în vaccinurile de producție rusească. În curând vor sosi copiii noștri din Rusia, care ne-au sfătuit să alegem ”Sputnik V”, spune o altă locuitoare a satului, Olga.

Către 10:30, la Centrul de Sănătate mai erau doar 3 doze de vaccin. Mai mulți oameni, care au venit să se vaccineze au fost nevoiți să facă cale întoarsă dezamăgiți.

© Sputnik / Maxim Topal Către 10:30, la Centrul de Sănătate mai erau doar 3 doze de vaccin

”În perioada pandemiei am reușit să mă protejez de coronavirus. Iată de ce când a apărut o oportunitate, am decis să aleg ”Sputnik V”. Stau la coadă, aștept, însă nu știu dacă a mai rămas vaccin. Am auzit că sunt puține doze. E foarte, foarte trist”, spune un locuitor al Congazului care a rămas fără preparat.

Din noua partidă a vaccinului ”Sputnik V”, primită de Republica Moldova din Rusia, Găgăuziei i-au fost rezervate 1050 de doze. Dintre acestea, 450 de doze au fost direcționate spre Centrele de Sănătate din Comrat și Ceadâr Lunga, iar 150 de doze au fost transmise Centrului de Sănătate din raionul Vulcănești.

© Sputnik / Maxim Topal Din noul lot de vaccin ”Sputnik V” primit din Federația rusă, Găgăuziei i-au fost repartizate doar 1050 de doze

Lotul de vaccin rusesc ”Sputnik V” a fost oferit Moldovei în calitate de ajutor umanitar.

În luna aprilie, în țară a fost adus primul lot de vaccin rusesc. MAE al Rusiei declarase atunci că “partea rusă a luat o decizie principială de a aloca Moldovei 182 de mii de doze ale preparatului ”Sputnik V”, inclusiv 62 de mii de doze pentru Transnistria”.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova