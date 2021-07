Pfizer vrea autorizarea unei doze suplimentare de vaccin pentru combaterea tulpinii Delta

Pfizer vrea să-i ceară Food and Drug Administration (FDA), autoritatea sanitară din SUA, să autorizeze utilizarea unuei dote suplimentare a vaccinului său împotriva COVID-19, a declarat directorul științific, Mikael Dolsten.

CHIȘINĂU, 10 iul – Sputnik, Doina Crainic. Decizia luată de Pfizer se bazează pe date care arată că există un risc mai mare de reinfectare la șase luni după primirea vaccinului, mai ales în fața variantei Delta foarte contagioase, potrivit directorului științific de la Pfizer, Mikael Dolsten.

Însă Food and Drug Administration (FDA) și Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite au anunțat, într-o declarație comună, că americanii care au fost vaccinați complet nu mai trebuie să primească o doză suplimentară, în prezent.

În ultima vreme, oamenii de știință au pus la îndoială necesitatea unor rapeluri suplimentare.

Mikael Dolsten a anunțat că scăderea eficacității vaccinurilor raportată în Israel are legătură cu infecţii observate la persoane care au fost vaccinate în ianuarie sau februarie.

Ministerul Sănătății din Israel a raportat recent că eficacitatea vaccinului Pfizer în prevenirea infecțiilor și bolilor a scăzut la 64% până în iunie.

„Vaccinul dezvoltat de Pfizer este foarte activ împotriva variantei Delta”, a spus Mikael Dolsten. Cu toate acestea, după șase luni, „apare riscul de a fi infectat din nou, deoarece numărul anticorpilor scade”, a adăugat acesta.

„Suntem pregătiți să autorizăm rapeluri suplimentare dacă știința demonstrează utilitatea lor”, au declarat FDA și CDC în declarația lor comună, citată de Sputnik France.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova