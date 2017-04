Imagini foto și video de la locul atacului de la Stockholm

CHIȘINĂU, 7 apr — Sputnik. Pe rețele de socializare au fost publicate înregistrări foto și video cu incidentul de la Stockholm. Reamintim că un camion a intrat astăzi în mulțime, în zona pietonală a capitalei Suediei.

Potrivit autorităților, au decedat două persoane.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 aprilie 2017

The Scene where the truck driven into crowd in #Stockholm #Sweden… pic.twitter.com/xXeCCFSJDx — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 7 aprilie 2017

​First image of Sweden Truck Accident @France24_en @ZoieOBrien_ #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/KDGRghKXol

— Dennis Wecker (@dennis_wecker) 7 aprilie 2017

​This is reportedly a photo of the truck that has rammed into civilians in Stockholm, killing at least 3 pic.twitter.com/mNBSmbZ8FE

Potrivit presei locale, un camion s-a izbit vineri de un magazin Åhléns pe Drottningsgatan aflat în centrul orașului Stockholm.

Conform datelor poliției, tragedia a avut loc la ora 14:53, ora locală.

2017-04-07 14:53, Kontroll person/fordon, Stockholm Samtal om fordon skadat persoenr på Norrmalm https://t.co/GYl8hw1sJr — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) April 7, 2017

