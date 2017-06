(VIDEO) Imagini cumplite la Torino: 1000 de răniți după finala Ligii campionilor

CHIȘINĂU, 4 iun — Sputnik. Un incident cumplit s-a produs în Piazza San Carlo din centrul orașului Torino, zonă în care fuseseră amplasate ecrane uriașe, unde zeci de mii de oameni au urmărit finala Ligii campionilor dintre Juventus Torino și Real Madrid.

Spre finalul meciului s-a auzit o explozie puternică a unei petarde care a generat panică. Ulterior s-a auzit un alt zgomot, din cauza prăbușirii parapetului parcării subterane. Parapetul a cedat fiind împins de mulțimea de oameni care încerca să se depărteze speriată de explozia petardei.

Câteva mii de oameni au creat o busculadă teribilă, apoi haosul a cuprins întregul centru. Oamenii s-au călcat în picioare mai ales, spune presa italiană, că punctele de acces, străzile adiacente, erau obturate de vânzători care amplasaseră ilegal tarabe cu ocazia meciului.

Bilanțul tragic este de aproximativ 1000 de răniți, dintre care 10 în stare gravă, în situația cea mai critică fiind un copil de 4 ani, călcat în picioare de mulțime. Mulți oameni au fost rănite cu cioburi de sticlă, cutii metalice, garduri etc.

„A fost o nebunie" — declară un martor citat de Corriere della Sera — "am auzit sunetul unei petarde, și am fost copleșit de oameni, m-au călcat în picioare, am leziuni picior, deoarece pe teren au fost sparte de sticlă, mia- fost o teamă cumplită."

Mai mulți martori au auzit strigăte este o bombă, ceea ce contribuit la creștere haosului. Iată imagini de la incidente.

