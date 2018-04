Mesaje tulburătoare pentru polițistul care a murit în accidentul groaznic de la Drochia

CHIȘINĂU, 29 apr — Sputnik. Colegii deplâng moartea lui Visarion Oprea, inspector principal in cadrul Direcției generale securitate publică, care și-a pierdut viața într-un groaznic accident de circulație.

"Cuvintele nu își mai au rostul, orice am spune nu te mai aduc înapoi… In inimă si gândurile noastre vei rămâne mereu viu. Ai fost unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut, iar ca prieten ai fost mereu cu un pas înainte. Dumnezeu să te odihnească in pace", au scris aceștia pe pagina de Facebook.

Și șeful IGP, Alexandru Pînzari a venit cu un mesaj de condoleanță și compasiune pentru familia și apropiații polițistului:

"La ceas de grea încercare, mă alătur, cu toată compasiunea, de familia, prietenii și apropiații celui care a fost un brav polițist și un bun coleg, Visarion Oprea. Dumnezeu să îl odihnească în pace".

Prietenii și apropiații lui Visarion Oprea au postat mai multe mesaje pline de durere pe pagina acestuia de Facebook.

Visarion Oprea activa în cadrul Direcției generale securitate publică, fiind angajat aici din anul 2010. Acesta avea 34 de ani și era căsătorit.

Accidentul în care a murit polițistul s-a produs noaptea trecută, pe drumul M-5, intersecţie cu drumul secundar spre satul Pelinia, raionul Drochia.

Potrivit Poliției, o mașină de model „Volkswagen Touareg", ce aparţine Serviciului protecţie şi pază de stat, condusă de un bărbat de 28 de ani, care se deplasa din direcţia municipiului Bălţi spre orașul Rîşcani, s-a tamponat violent într-un automobil evacuator de model „MAN", care staționa pentru evacuarea altor automobile.