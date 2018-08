Cine este cel de-al doilea moldovean, victimă în urma prăbușirii podului din Genova

CHIȘINĂU, 16 aug – Sputnik. Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, încă un moldovean a avut de suferit în urma prăbușirii podului Morandi, din Genova, Italia.

© AFP 2018 / ANDREA LEONI Iată cine este moldoveanul decedat la Genova: Detalii despre familia acestuia

Cetățeanul Republicii Moldova a fost rănit. Bărbatul a suferit o serie de traumatisme şi este internat într-un spital din localitate. Din fericire, viața acestuia se află în afara oricărui pericol.

Bărbatul de 34 de ani a fost vizitat de Consulul General al Republicii Moldova la Milano.

Din păcate, un moldovean a decedat în urma prăbușirii podului din Genova. Bărbatul în vârstă de 44 de ani, cu dublă cetățenie, moldovenească și română, era din satul Taraclia, Căușeni. Anatolie Mălai a plecat în Franța unde lucra ca șofer de TIR. În timpul prăbușirii podului, moldoveanul se afla la volanul camionului și se îndrepta din Italia spre Franța.

Anatolie Mălai are trei copii, iar cel mai mic are doar un an.

Guvernul Republicii Moldova și-a asumat toate cheltuielile de repatriere în țară a persoanei decedate.