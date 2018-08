Pericol de moarte la un Aqua Parc din Ialoveni: Istoria teribilă a unei femei din Capitală

CHIȘINĂU, 20 aug — Sputnik. Ambulanța este solicitată cu regularitate pentru a interveni la Aquapark-ul din apropierea satului Sociteni, din cauza traumatismelor pe care le suportă vizitatorii. Cel puțin asta a scris pe pagina sa de Facebook o locuitoare din Capitală care s-a ales cu o fractură gravă, după ce a căzut de pe un tobogan.

Femeia povestește că în această sâmbătă s-a ales cu clavicula ruptă după ce a alunecat pe una dintre muchiile abrupte ale unui tobogan.

Victima a declarat că angajații parcului acvatic nu au fost în stare să-i acorde primul autor imediat după accidentare. Potrivit ei, în aria zonei de agrement nu există un punct medical bine dotat, iar dintre medicamente nu aveau nimic în afară de ”Dimedrol”.

”După chinuri îngrozitoare care au durat mai bine de 40 de minute, de mine s-a apropiat cu multă aroganță ”un fel de medic”, care a ieșit din încăperea în care se află administrația localului. Fără nici un fel de compasiune, cu un aer de superioritate, ea a adus o injecție. Văzând cum ținea seringa, am înțeles că ea nu are nimic în comun cu medicina și am solicitat să-mi dea mie seringa ca să-mi fac singură injecția. Și am făcut-o. Știți ce a fost? Dimedrol! Alte medicamente nu aveau!”, a scris femeia pe pagina sa de Facebook.

Potrivit declarațiilor făcute de victimă, angajații de la Urgență care au ajuns la fața locului au spus că intervin destul de des la acest parc acvatic din cauza traumatismelor cu care se aleg vizitatorii. Totodată, femeia a făcut apel la autoritățile publice locale să intervină pentru a asigura securitatea oamenilor.