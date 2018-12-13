Un tren de mare viteză a deraiat în Turcia: morţi şi zeci de răniţi (video)

CHIȘINĂU, 13 dec - Sputnik. Două vagoane de tren au deraiat, joi, în capitala turcă Ankara, provocând mai multe victime, a informat presa locală.
Potrivit guvernatorului din Ankara, cauza accidentului a fost o coliziune a trenului de mare viteză cu o locomotivă de manevră.
Patru persoane au murit și 43 au fost rănite în urma teribilului accident, a raportat biroul guvernatorului.
Ambulanţele au ajuns la locul accidentului.
#SONDAKİKA— 🇹🇷🄶🅰🄼🅂🄸🅉🇹🇷 (@NoGaMNo) 13 декабря 2018 г.
Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Çok sayıda yaralı var geçmiş olsun #Ankara#perşembe pic.twitter.com/dpr0mmpT7x
#SONDAKİKA Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren marşandiz köprüsünde üst geçide çarptı!— FUAT BARAN (@yagizefe) 13 декабря 2018 г.
Olay yerinden ilk görüntüler bu.
Umarım can kaybı yoktur. pic.twitter.com/nDQandA9B1
@Ankara #ankara #trenkazası pic.twitter.com/tFxAdLbzQE— YsnZhl (@YsnZhl) 13 декабря 2018 г.
Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasından ilk görüntülerhttps://t.co/bbTI2J82yP pic.twitter.com/te9RgLCyGl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 13 декабря 2018 г.