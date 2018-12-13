Un tren de mare viteză a deraiat în Turcia: morţi şi zeci de răniţi (video)

CHIȘINĂU, 13 dec - Sputnik. Două vagoane de tren au deraiat, joi, în capitala turcă Ankara, provocând mai multe victime, a informat presa locală.

Potrivit guvernatorului din Ankara, cauza accidentului a fost o coliziune a trenului de mare viteză cu o locomotivă de manevră.

Patru persoane au murit și 43 au fost rănite în urma teribilului accident, a raportat biroul guvernatorului.

Ambulanţele au ajuns la locul accidentului.

#SONDAKİKA Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren marşandiz köprüsünde üst geçide çarptı!

Olay yerinden ilk görüntüler bu.

Umarım can kaybı yoktur. pic.twitter.com/nDQandA9B1 — FUAT BARAN (@yagizefe) 13 декабря 2018 г.​

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