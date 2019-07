Accident violent la o spălătorie auto: Un copil de 12 ani, spitalizat - Video

CHIȘINĂU, 23 iul - Sputnik. Câțiva angajați ai unei spălătorii auto din localitatea Petrosani, România, au rămas în viață ca prin minune, după ce un automobil s-a ciocnit violent în boxele spălătoriei.

”Angajații Spălătoriei auto Căsuța Albastră din Petroșani au scăpat cu viata ca prin minune după ce un autoturism scăpat de sub control a intrat cu viteza mare in boxele spălătoriei. Singura accidentata a fost o fetita de 12 ani, aflata in autoturismul scăpat de sub control”, scrie InfoTrafic 24.

Potrivit autorităților, fetița a avut nevoie de îngrijiri m edicale și a fost transportată la spital de un echipaj SMURD.

Polițiștii români spun că șoferul nu era beat, acesta fiind testat cu aparatul etilotest. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru vătămare corporala din culpă”.