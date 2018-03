„Eurovision” Moldova: Sorții au stabilit ordinea evoluării concurenților în finală

CHIȘINĂU, 15 feb — Sputnik. În urma tragerii la sorți care a avut loc joi, participanții finalei „Eurovision-2018" au aflat care va fi numărul lor de concurs pe data de 24 februarie.

Conform totalurilor audierilor „pe viu", din cei 27 de interpreți și colective muzicale, juriul a selectat 16 participanți pentru etapa următoare a selecției naționale. Inițial, erau prevăzute încă două etape, însă comitetul organizatoric a decis să-i promoveze pe toți în finală.

În timpul tragerii la sorți fiecare concurent și-a ales singur numărul. Dacă un participant era lipsă, în locul lui trăgea numărul un reprezentant al său. Dacă lipsea și acesta, „sarcina" cădea pe seama organizatorilor.

Consecutivitatea ieșirii în scenă a participanților:

1. Tolik — Broken Glass

2. Lavinia Rusu — Altundeva

3. Bella Luna — Moments

4. Anna Timofei — Endlessly

5. Ilia Sorocean & Dasha DaGro — Minds & Veins

6. Che MD — Inima-n stângă

7. Constantin Cobâlean — Numai tu

8. DoReDoS — My lucky day

9. Sandy C & Aaron Sibley — Once upon a time

10. Anna Odobescu — Agony

11. Nicoleta Sava — Esencia del Sur

12. Dinița Gherman — Dance in flames

13. Felicia Dunaf — Alien

14. Viorela — The gates of love

15. Vera Țurcanu — Black Heart

16.Ruslan Țăranu — Come to life

Concursul de interpretare „Eurovision-2018" se va desfășura la Lisabona, în perioada 8-12 mai. Vor participa concurenți din 43 de țări. În semifinale vor fi selectați câte 10 concurenți pentru finală. Plus la aceștia, în finală vor concura reprezentantul Portugaliei, ca țară câștigătoare a concursului în anul 2017, precum și reprezentanții țărilor fondatoare ale concursului: Marea Britanie, Italia, Spania, Franța și Germania.

Reprezentantul Republicii Moldovei va evolua în prima parte a semifinalei a doua a concursului „Eurovizion"-2018. Totodată, în prima parte a acestei runde de selectare, vor ieși în scenă concurenții din Rusia, Serbia, Danemarca, România, Australia, Norvegia, San Marino, Olanda, iar în cea de-a doua parte vor evolua artiștii din Muntenegru, Suedia, Ungaria, Malta, Letonia, Georgia, Polonia, Slovenia, și Ucraina. A doua semifinală va avea loc pe 10 mai.

În prima semifinală, pe 8 mai, vor evolua Belarus, Bulgaria, Lituania, Albania, Cehia, Belgia, Islanda, Azerbaidjan, Israel, Estonia (toate în prima parte a primei semifinale), precum și Elveția, Finlanda, Austria, Irlanda, Armenia, Cipru, Croația, Grecia și Macedonia (în a doua parte).