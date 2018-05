De 1 Mai, Partidul Socialiștilor a scandat: "Pentru țară prezidențială!"

CHIȘINĂU, 1 mai — Sputnik. Președintele PSRM, Zinaida Greceanâi, a deschis mitingul socialiștilor dedicat zilei de 1 Mai. Ea a cerut de la microfonul situat în scuarul Teatrului de Operă și Balet "Maria Bieșu" ca țara noastră să devină republica prezidențială.

© Sputnik / Miroslav Rotari Dodon: Declarații importante cu privire la alegeri

După care a vorbit președintele țării, Igor Dodon. El a adus critici actualei guvernări, afirmând că aceasta ar fi "un provocator intern".

"Trecem printr-o perioadă foarte dificilă: avem provocatori și în interiorul țării, și în afara țării. În interiorul țării avem Parlamentul în care este o majoritate care nu este susținută de popor și nimeni nu a ales-o. În 2014 nimeni nu a ales așa majoritate parlamentară, iar noi, socialiștii, am spus că mergem în opoziție față de acei care se numesc euro-unioniști. Au trecut patru ani — noi cu Dvs., socialiștii, nu ne-am schimbat poziția. Am fost fermi în decizia noastră. Am reușit unele victorii: am eliberat Președinția. Am eliberat-o de euro-unioniști, care în 2009 și-au bătut joc de simbolul statului, au dat foc la această clădire", a declarat șeful statului.

Igor Dodon consideră că 2018 va deveni anul victoriei socialiștilor.

"Anul 2018 este anul nostru — anul cetățenilor Republicii Moldova, este anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și noi suntem obligați, în numele memorii lui Ștefan, pentru copii noștri, noi suntem obligați să învingem. Noi nu avem altă patrie. Noi avem o singură Patrie — Republica Moldova", a mai spus el.

După care Dodon a vorbit în limba rusă.

"Dragi prieteni, noi cu Dvs. am devenit o echipă și o forță politică foarte importantă. Nimeni dintre adversarii noștri nu a așteptat asta. Au trecut șapte ani și am devenit cea mai puternică forță politică din Republica Moldova. Am devenit o echipă care este gata să-și asume responsabilitatea pentru viitorul Republicii Moldova. Și suntem obligați să o facem. Suntem obligați să învingem în anul acesta așa cum am învins în 2016. Noi suntem obligați să învingem peste câteva săptămâni în Chișinău și Bălți, dar victoria noastră de bază trebuie să aibă loc la toamnă. Trebuie să fie biruința întregului popor. Nu vom avea alte șanse. În anul acesta avem o singură șansă să eliberam această țară de bandiții care se află la putere", a mai spus șeful statului.