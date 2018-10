Premierul Pavel Filip a făcut o promisiune la Ziua Națională a Vinului

CHIŞINĂU, 6 oct — Sputnik. Peste 60 de producători autohtoni de vinuri și-au prezentat colecțiile în cadrul celei de-a XVII-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, care are genericul „Vin din sufletul Moldovei".

La deschiderea evenimentului a participat prim-ministrul Pavel Filip, care a spus că fiecare vin adus la acest eveniment vine din sufletul Moldovei, împreună cu munca și dragostea investită de vinificatori.

"Mă bucur să văd azi aici atât de mulţi vizitatori, atât de multe zâmbete şi feţe luminoase. Desigur, acolo unde este vin, nici nu poate fi altfel. Avem peste 60 de producători autohtoni prezenţi aici la cea dea XVII-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului, cu genericul "Vin din sufletul Moldovei". Sunt absolut sigur că fiecare vin expus astăzi vine din sufletul Moldovei. În acelaşi timp, cunosc că aceste vinuri mai conţin şi multă muncă şi dragoste depusă de către dvs. Suntem o ţară cu oameni primitori şi deschişi şi aşa cum arată şi spotul de promovare a ţării: oameni care cinstesc cu generozitate din puţinul lor pe orice oaspete care le calcă pragul", a spus premierul.

El s-a arătat mulțumit de rezultate obținute pe plan internațional de producătorii moldoveni.

"Vinurile noastre câştigă medalie după medalie, în fiecare an, avem deja peste 400 de distincţii la concursurile internaţionale, medalii care au urcat Moldova în topul ţărilor europene în acest capitol", a spus el.

Totodată premierul a anunțat că autorităților vor continua să-i sprijine pe producătorii de vin.

"Iar noi ca autorități ne simțim responsabili să oferim condiții pentru ca acest sector să se dezvolte în continuare. Sectorul vitivinicol reprezintă 16% din valoarea adăugată în agricultură, 12% din exporturi. Vreau să vă asigur că şi în continuare Guvernul va investi în acest domeniu care este unul care va aduce plus valoare şi în continuare economiei noastre. La final vreau să vă mulțumesc organizatorilor acestui eveniment frumos şi constat că, an de an, această Sărbătoare Națională a Vinului devine tot mai bine organizată. Devine un eveniment la care vin tot mai mulți oameni de peste hotare", a conchis premierul Pavel Filip.

Precizăm că Ziua Naţională a Vinului se desfășoară astăzi și mâine.

În centrul Capitalei a fost instalată o curte ţărănească în care oamenii vor putea vedea cum se face vinul după cele mai vechi tradiţii. Atmosfera este întreținută de artişti cunoscuți: orchestra fraţilor Advahov, Zinaida Julea, iar seara în scenă vor urca Nelly Ciobanu, Brio Sonores și Vali Boghean împreună cu band-ul său.

Astăzi evenimentele care se desfășoară în cadrul sărbătorii, în centrul Capitalei se vor încheia seara, la ora 21:00.