Președintele Igor Dodon, despre semnificația zilei de 9 Mai

CHIȘINĂU, 9 mai – Sputnik. După depunerea de flori, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost solicitat de jurnaliști să se pronunțe privind semnificația acestei zile.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ambasadorul Rusiei i-a felicitat pe veterani și locuitorii Moldovei cu prilejul Victoriei

"În acest an, marcăm 75 de ani de la eliberarea de sub ocupația fascistă. Este un an jubiliar. Cunoașteți că mai lansat mai multe acțiuni sub patronatul președintelui Republicii Moldova, începând cu luna martie, când am marcat eliberarea orașului Soroca, și pe parcursul ultimilor luni au fost zeci de acțiuni pe întreg teritoriul Republicii Moldova", a declarant Igor Dodon în fața presei.

"Astăzi, 9 mai, tradițional, în Republica Moldova se sărbătorește Ziua Victoriei, de aceea suntem împreună aici, la memorial", a mai spus el.

Șeful statului a spus că acestea nu sunt singurele evenimente dedicate Zilei Victoriei.

"De asemenea astăzi va avea loc un marș, Marșul Victoriei, și Regimentul Nemuritor. Vom avea un concert. Și în lunile următoare vor fi organizate mai multe acțiuni. Amintesc că în data de 24 august noi sărbătorim eliberarea Chișinăului, aniversăm renumita operațiune Iași-Chișinău, pentru care planificăm mai multe acțiuni", a spus el.