Maia Sandu, în ie națională de Ziua Independenței, dar fără răspuns la o întrebare

CHIȘINĂU, 27 aug — Sputnik. Maia Sandu nu a putut să le răspunde jurnaliștilor de ce nu a acceptat să meargă să depună flori cu o oră mai devreme, la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, împreună cu șeful statului, Igor Dodon, și președintele Legislativului, Zinaida Greceanâi, așa cum prevede protocolul.

Întrebată de ce a decis să procedeze astfel, ea a răspuns: "Eu cred că dragostea pentru cetățeni și respectul nostru pentru cei care au luptat anul trecut și nu doar anul trecut, dar mulți ani pentru libertate și democrație este mai protocolul. Noi am ținut să venim astăzi în mod simbolic și să depunem flori împreună cu oamenii cu care am încercat să depunem flori anul trecut și nu am fost lăsați de către regimul oligarhic", a răspuns ea.

Jurnaliștii au întrebat-o dacă este adevărat că a refuzat să participe la depunerea de flori împreună cu președintele Igor Dodon pentru că acesta, acum un an, pe 27 august 2018, a depus flori împreună cu fruntașii Partidului Democrat: premierul de atunci, Pavel Filip, și președintele Legislativului, Andrian Candu, în timp ce alți lideri politici și cetățenii simpli nu au fost lăsați de polițiști nici să se apropie de monumentul lui Ștefan cel Mare. Sandu a evitat să răspundă la această întrebare.