Dodon: Să păstrăm familia, pământul, să promovăm valorile noastre tradiționale

Șeful statului Igor Dodon participă acum la concertul festiv „Legarea timpurilor...”, care are loc la Platul Național "Nicolae Sulac" și este organizat sub egida președintelui Republicii Moldova.

CHIȘINĂU, 17 dec – Sputnik. Manifestația este dedicat aniversării a 660 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc și închiderii Anului Familiei.

Igor Dodon spune că anul acesta este unul care va intra în istoria morenă a Republicii Moldova.

"Anul 2019 este un an ce va intra în istoria modernă a Republicii Moldova – un an plin de provocări, dar și un an plin de rezultate bune, un an care a dat o nouă speranță Patriei noastre, Republicii Moldova", a spus el.

Dodon a amintit că în 2019 se împlinesc și 660 de ani de la întemeierea statului moldovenesc.

"În acest an noi celebrăm 660 de ani a statalității noastre moldovenești. Avem o istorie bogată, avem strămoși renumiți, avem cu ce ne mândri și eu sunt ferm convins că toate aceste reușite și rezultate sunt baza unui viitor luminos pentru cetățenii noștri, pentru Republica Moldova", a mai spus el.

În același timp, el a amintit că 2019 este și Anul Familiei: "Anul 2019, prin decret prezidențial, a fost numit An al Familiei. În acest an, împreună cu dumneavoastră am organizat sute de evenimente, am felicitat sute de cupluri care împreună au conviețuit 50, 60, 70 și chiar 80 de ani. Ce este mai important pentru noi, pentru moldoveni? Familia. Familia care pentru fiecare dintre noi este locul cel sfânt".

Șeful statului i-a îndemnat pe moldoveni să păstreze familia, să promoveze valorile tradiționale, căci asta îi face mai puternici.

"Stimați concetățeni, noi nu avem altă patrie și al pământ decât acesta pe care ni l-au lăsat strămoșii. Ei ni l-au transmis și l-au păstrat din generații în generații. Noi suntem obligați să păstrăm acest pământ și să-l transmitem mai departe copiilor noștri, nepoților noștri. Toți, moldoveni, români, ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, noi toți suntem, în primul rând, cetățeni ai Republicii Moldova. cu asta trebuie să ne mândrim și trebuie să facem tot posibilul ca oamenii, ca cetățenii noștri să creadă în viitorul acestei țări, acestui pământ. Eu cred în viitorul Republicii Moldova. Eu cred că copii noștri vor rămâne aici, acasă. ", a mai spus el.