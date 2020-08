Dodon: În pofida tuturor greutăților, Republica Moldova și-a păstrat statalitatea

CHIȘINĂU, 27 aug – Sputnik. După depunerea de flori, Igor Dodon a făcut declarații pentru presă. El i-a felicitat pe toți cetățenii cu "această frumoasă sărbătoare – 29 de ani de independență a Republicii Moldova".

Dodon a trecut în revistă cele mai mari probleme cu care s-a confruntat Republica Moldova în cei 29 de ani de Independență.

"Eu cred că în acești ani noi am avut diferite perioade, diferite provocări, am avut și rezultate, am avut și perioade mai dificile. Eu cred că sunt mai multe perioade dificile la începutul anilor '90, cu regret, războiul de pe Nistru și vedeți că, în primul rând, am depus flori aici, la "Maica Îndurerată". Am avut și lovituri dure în economie, în agricultură în a doua jumătate a anilor '90, mă refer și la privatizarea contra bonuri patrimoniale și reforma "Pământ". Am avut o perioadă dificilă chiar și în ultimii trei-patru ani, regimul oligarhic, pandemia, seceta. Dar în pofida la toate greutățile, Republica Moldova și-a păstrat statalitatea. Avem încă o problemă legată de reintegrarea țării. Eu cred că aceasta este una dintre problemele de bază", a spus președintele Dodon.

Cu toate acestea, spune Igor Dodon, cetățenii moldoveni sunt printre moldovenii trebuie să "păstreze statalitatea și să o transmită urmașilor lor".

"Dar important este să conștientizăm că în lume sunt mii de popoare, dar nu toate popoarele își au țara sa. Noi avem țara noastră, avem un stat independent. Trebuie să păstrăm suveranitatea, trebuie să păstrăm statalitatea și să o transmitem urmașilor noștri", a mai declarat șeful statului.

Într-o postare pe Facebook dedicată Zilei Independenței, Igor Dodon a spus că anul acesta este deosebit de greu pentru Republica Moldova.

"Acest an – 2020, a fost deosebit de greu pentru țara noastră, el a fost greu pentru absolut fiecare dintre noi. Noi cu toții ne-am confruntat cu două mari năpaste – cu pandemia COVID, care a răpit sute de vieți și reprezintă o provocare imensă pentru sistemul sănătății, și cu seceta gravă, care a lăsat fără roadă zeci de mii de hectare. Și pandemia, și seceta au lovit dur în economia națională. Din 1991 încoace, Moldova n-a mai trecut prin asemenea încercări dureroase", a spus președintele.

El a mai declarat că în aceste condiții este dificil de guvernat țara.

"Vă spun sincer – a fost foarte dificil să guvernăm țara în aceste condiții, să identificăm soluții și să asigurăm plata pensiilor și salariilor, să găsim bani pentru drumuri și pentru ajutoare financiare. Dar îi sunt recunoscător Domnului și colegilor mei de la guvernare că am reușit să păstrăm securitatea economică și socială. Vă sunt recunoscător vouă, fiecărui cetățean în parte, că ați avut înțelegere și răbdare. Vreau să vă asigur că vom trece cu bine de aceste vremuri dificile", a menționat președintele.

"În acest an noi cu toții am știut să rezistăm la greu, am demonstrat voință și tărie de caracter și am devenit mai căliți și mai înțelepți. Pandemia și seceta se vor sfârși, inevitabil, iar noi vom dezvolta țara cu forțe noi, cu speranță în ziua de mâine și cu încredere în viitorul demn al Republicii Moldova", a mai scris șeful statului pe Facebook.

În finalul mesajului său, el i-a felicitat pe cetățeni cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a Zilei Independenței, urându-le să fie sănătoși și buni unii cu alții.

Igor Dodon, Zinaida Greceanâi și Ion Chicu au depus flori și la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Capitalei.

