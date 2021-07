4 iulie, Ziua Americii: mitingul „Salvați America” organizat de Trump în Florida - VIDEO

BUCUREŞTI, 4 iul – Sputnik. Mitingul, cosponsorizat de filiala din Florida a Partidului Republican din SUA, a fost organizat în sprijinul mişcării „Make America Great Again” (MAGA) a lui Trump, sărbătorind realizările administrației sale.

Evenimentul, desfăşurat sâmbătă în Sarasota Fairgrounds, a inclus un spectacol de artificii înainte de Ziua Independenței SUA din acest an, care cade astăzi, 4 iulie.

La mitingul din Sarasota au participat persoane de toate vârstele și naționalitățile, relatează un corespondent Sputnik. De asemenea, au fost şi mulţi susținători latino-americani. Majoritatea au purtat pălării și tricouri cu mesajul „Trump 2020” și „Make America Great Again”. Mulți au adus steaguri și bannere. Chiar dacă, doar cu câteva ore înainte de începerea mitingului, au început ploi abundente, oamenii au continuat să vină.

Un locuitor din Sarasota, Philippe Cruz, a declarat că a venit la miting pentru că îl susţine pe Trump și politicile sale privind imigrarea.

„Tatăl meu este agent de patrulare la frontieră. Şi-a pierdut mulți colegi în lupta împotriva epidemiei de opioide de la frontierele noastre. Și susțin pe deplin politicile lui Trump care au ca scop împiedicarea imigranților ilegali de a intra şi distruge țara, cu droguri și arme ilegale”, a declarat Cruz.

Susținătorul a mai spus că crede pe deplin că Trump trebuie să candideze la președinția SUA în 2024.

„Dacă această administrație [a lui Joe] Biden continuă, cred că va distruge această țară. Cred că Trump trebuie să candideze din nou. Astăzi, mă simt patriot, foarte fericit”, a adăugat acesta, citat de Sputnik.

O altă persoană, Joe, care a refuzat să-și dea numele de familie, locuiește la doar câteva străzi distanță de zona evenimentului și a spus că a venit la miting pentru că doreşte ca Trump să candideze la funcția de președinte la următoarele alegeri.

„De aceea am venit aici astăzi. Este un eveniment important. Am mai fost la mitingurile lui Trump în trecut. Este important să demonstrăm că nu am fost deloc păcăliți de alegerile false care au avut loc în noiembrie. Președintele [Trump] are nevoie de sprijinul nostru”, a spus aceasta.

Joe a mai spus că sprijină politica privind imigraţia, apărarea națională și politicile economice ale lui Trump.

© Sputnik Donald Trump's 'Save America' campaign-style rally in Sarasota, Florida, 3 June, 2021

Un alt locuitor din Sarasota, Daniel Rudoph, a declarat că nu are încredere în rezultatul votului din 2020 și consideră că Trump are șansa de a câștiga alegerile din 2024.

„Este un luptător, a fost întotdeauna un luptător”, a afirmat el, adăugând că îl susține pe Trump pentru că „încearcă să creeze din nou locuri de muncă și locuri de muncă reale. Încearcă să creeze mai multă industrie”.

© Sputnik Donald Trump's 'Save America' campaign-style rally in Sarasota, Florida, 3 June, 2021

În timpul mitingului anterior „Save America”, desfășurat în Ohio la sfârșitul lunii iunie, Trump a descris administrația Biden de până în prezent drept o „catastrofă” și a dat vina pe Casa Albă pentru un val de criminalitate în marile orașe americane, o criză a migranților la frontiera sudică a SUA, și o situație economică dezastruoasă determinată de inflația ridicată.

