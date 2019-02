Președintele Dodon, în dialog cu ambasadorul Neguța, după ce a fost rechemat de MAEIE

CHIȘINĂU, 14 feb - Sputnik. Președintele Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguța, după ce a fost rechemat de către Ministerul moldovean de Externe pentru consultări interne.

”Am discutat despre situația creată. În calitate de Președinte al țării, care conform Constituției este responsabil de politica externă si deține dreptul exclusiv de acreditare și rechemare a reprezentanților diplomatici ai Republicii Moldova - am declarat cu toată responsabilitatea că am deplină încredere în domnul Neguța și consider că dumnealui își îndeplinește datoria în interesul național al Republicii Moldova”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului consideră că decizia Ministerului de Externe este irațională, deoarece domnul Neguța își îndeplinește atribuțiile conform cerințelor înaintate și este unul din cei mai experimentați specialiști în domeniul diplomației externe. Dodon a declarat că nu va semna decretul de rechemare a ambasadorului, chiar dacă Guvernul va aproba rechemarea lui de la Moscova.

Anterior într-un comentariu pentru Agenția Sputnik, șeful statului a declarat: ”Nu voi semna decretul. Fără decret, rechemarea este imposibilă”.

Anterior, purtătorul de cuvânt al instituției, Alexandru Roitman, a declarat că Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene insistă ca ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguța, să fie rechemat.

Reprezentantul MAEIE nu a precizat care sunt motivele acestui demers.