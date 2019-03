Brexit, scenariu şoc: 11 miniştri vor demisia Theresei May - ce urmează

Mai mulți miniștri din guvernul May intenționează să-l confrunte pe premierul britanic și să-i solicite demisia.

BUCUREŞTI, 24 mart - Sputnik. Unsprezece miniștri din executivul britanic planifică "o lovitură completă a cabinetului" pentru a o "elimina pe Theresa May în funcția de prim-ministru", a declarat editorul politic Sunday Times, citat de sputniknews.com.

Acesta a mai spus că David Lidington, adjunctul de facto al Theresei May, ministrul Mediului, Michael Gove, și ministrul de Externe, Jeremy Hunt, se numără printre concurenții care ar putea deveni prim-ministru interimar, potrivit planului. El a citat, de asemenea, un ministru sub anonimat, spunând că Theresa May "va dispărea în 10 zile".

"Sfârşitul este aproape. Va pleca în 10 zile", a declarat un ministru pentru Sunday Times.

© REUTERS / Yves Herman Statele EU27 au votat în unanimitate extinderea Brexit: Este așteptată decizia Londrei

"A început să îi scape de sub control judecata. Nu poţi fi membru al cabinetului şi să îţi bagi pur şi simplu capul în nisip", a mai declarat pentru publicaţia britanică un alt ministru.

La începutul acestei luni, un sondaj Politico-Hanbury a arătat că mai mult de jumătate din alegătorii britanici doresc ca May să demisioneze din cauza eșecului său de a obține aprobarea parlamentului pentru Acordul Brexit, pe care la negociat cu Bruxelles. May le-a spus parlamentarilor conservatori, în decembrie, că va demisiona înaintea următoarelor alegeri generale, desemnate pentru 2022. Cu toate acestea, nu a stabilit o dată pentru demisia intenționată.

Ce urmează

Soarta Brexitului devine incertă în cazul în care Theresa May va fi înlăturată din fruntea guvernului. Nu este clar cum, când şi chiar dacă Marea Britanie va părăsi UE.

Vineri, cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a declarat că posibila plecare a Theresri May de la postul de premier britanic ar complica situația cu Brexit.

După discuțiile de joi seara de la Bruxelles, șefii statelor membre ale UE au identificat două scenarii de amânare a Brexit, pe care Regatul Unit l-a solicitat. Primul ar fi o prelungire până la 22 mai, cu condiția ca Acordul de retragere să fie aprobat de parlamentul britanic. În cazul în care parlamentarii vor respinge Acordul, termenul va fi mutat doar până la 12 aprilie.

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că 12 aprilie este o dată-cheie în ceea ce privește participarea sau nu a Regatului Unit la alegerile pentru Parlamentul European.