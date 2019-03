Premierul român a anunțat că România își mută ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim

BUCUREȘTI, 24 mart – Sputnik, Georgiana Arsene. Viorica Dăncilă a anunțat că România își va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.

Oficialul român se află la acest moment în Statele Unite într-o vizită pentru câteva zile.

După ce se vehiculase informația că Viorica Dăncilă ar urma să participe la acest eveniment, surse de prim rang din PSD au confirmat pentru Sputnik: DA, premierul Viorica Dăncilă va participa la această întâlnire de mare importanță, unde vor susține alocuțiuni, printre alții, Mike Pence, vicepreședintele SUA, Benjamin Netanyahu, premierul Israelului și secretarul de stat SUA, Mike Pompeo.

Dăncilă a amintit că, în anii 60 și 70, când alte țări și-au întrerupt relația cu Israelul, România a consolidat-o.

”Am făcut un lucru corect. Am făcut ceea ce trebuia făcut, fiindcă prietenia are valoare atunci când e nevoie de ea. Am rămas o voce importantă de pace, în special în timpul procesului de pace, în special cel de la Camp David, care a adus pacea dintre Israel și Egipt. România își manifestă deschiderea pentru continuarea dialogului păcii dintre israelieni și palestinieni. În acest moment, România își continua relația strânsă, strategică și economică cu Israelul. Prietenia și relațiile excelente care leagă popoarele noastre vor fi întărite și în cadrul unei ședințe comune a Guvernelor României și Israelului, pe care ne dorim să o organizăm cât mai curând”, a declarat Dăncilă.

Premierul a menționat că este decisă să contribuie la o relație cât mai strânsă a Israelului cu întreaga Uniune Europeană, mai ales acum, când deținem președinția Consiliului UE.

Demnitarul român a amintit de faptul că Trump a mutat ambasada SUA la Ierusalim.

De atunci, Guvernul României a inițiat un proces de evaluare a mutării ambasadei țării la Ierusalim.