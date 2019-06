Președintele Igor Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus Oleg Vasnețov

CHIȘINĂU, 18 iun – Sputnik. Șeful statului a spus că în cadrul discuțiilor le-a adus mulțumiri mai multor demnitari ruși.

"Am adresat mulțumiri Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, vicepremierului Dmitrii Kozak și Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse pentru recunoașterea noii guvernări legitime a Moldovei și pentru susținerea eforturilor noastre întru menținerea stabilității în țară", a afirmat el.

De rând cu Rusia, el le-a adus mulțumiri și demnitarilor din alte state pentru sprijinul acordat țării noastre: "Consider că susținerea comună oferită de Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii noii guvernări a Republicii Moldova, este un caz excepțional care creează posibilități foarte mari astfel ca, prin eforturi comune, să îmbunătățim viața cetățenilor Republicii Moldova".

Dodon spune că a convenit asupra unor chestiuni cu ambasadorul rus.

"De asemenea, am discutat și un spectru larg de subiecte cu privire la relațiile de cooperare bilaterale și am fost unanimi în opinia privind necesitatea reluării urgente a activității depline a Comisiei Interguvernamentale pentru cooperarea comercial-economică. În context, am menționat importanța întrevederilor de lucru cu Prim-ministrul Federației Ruse, Dmitri Medvedev, și cu vicepremierul Dmitri Kozak, preconizate în data de 21 iunie, la Minsk", a spus președintele Dodon.