Ce se întâmplă cu munițiile din Cobasna: Iată ce au discutat Voicu și Șoigu

CHIȘINĂU, 15 aug - Sputnik. Ministrul Apărării, Pavel Voicu, a făcut mai multe declarații care vizează chestiunea transnistreană. Voicu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că acest subiect l-a discutat atât cu partenerii americani, în cadrul vizitei sale în SUA, cât și cu cei din Rusia, în cadrul întrevederii cu omologul său Serghei Șoigu.

”Prima deplasare a fost în SUA, unde le-am relatat situația care este. O altă vizită a fost în Federația Rusă. M-am întâlnit cu omologul meu și el a arătat o deschidere total. Am discutat cinci subiecte. De a stabili o modalitate de a inspecta situația de la Cobasna și de a începe dialogul privind evacuarea sau distrugerea munițiilor care sunt periculoase. Am văzut o deschidere. Până la finele lunii august așteptăm și un răspuns. Am discutat despre marcarea evenimentelor care au avut loc acum 75 de ani. Cu referire la neutralitate, noi considerăm armata străină pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie să fie sau alte formațiuni militare”, a declarat Voicu precizând că aceasta este o problemă moștenită din timpul desființării URSS care trebuie soluționată pe cale pașnică.

Totodată, ministrul Apărării a precizat că ”soluționarea problemei transnistrene ține de voința politică”, până atunci situația va fi monitorizată în vederea menținerii păcii iar când va fi voință politică Ministerul se va conforma deciziilor politice luate.

Voicu a precizat că Ministerul Apărării ca coopera cu partenerii și instituțiile internaționale cu care există acorduri, dar și cu vecinii noștri România și Ucraina.

”Suntem o țară mică și suntem sorțiți să trăim bine cu vecinii noștri”, a declarat ministrul, precizând în același timp că ”este necesar de a începe dialogul cu Federația Rusă”.

Potrivit lui, stoparea dialogului cu Federația Rusă în perioada 2010-2013 a fost făcut intenționat, ”pentru a crea o sperietoare în zonă și să pare buni în fața cuiva”.