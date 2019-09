Ex-analist CIA: Putin l-a avertizat pe Bush cu 2 zile înainte de atacul din 11 septembrie

Chișinău, 11 sept - Sputnik. Avertizarea urgentă venită din partea liderului rus este menționată în cartea "The Russia Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Nuclear Catastrophe" „Capcana Rusiei: Cum războiul nostru din umbră cu Rusia s-ar putea dezvolta într-o catastrofă nucleară”, lansată la începutul săptămânii trecute și scrise de George Beebee, un analist CIA din epoca Bush.

"Putin l-a telefonat pe președintele Bush cu două zile înainte de atacuri pentru a-l avertiza că serviciile de inteligenţă din Federația Rusă au detectat semne ale unei campanii teroriste incipiente, ”ceva pregătit de durată”, care ieșea din Afganistan.

Dezvăluirea fostului analist CIA pare a fi încă o dovadă a faptului că Washingtonul a fost avertizat în mod repetat cu privire la atacurile care s-au petrecut în cele din urmă pe 11 septembrie 2001.

În timp ce despre existența unui avertisment de la Moscova se cunoaște de ani buni - înalți oficiali ruşi de la informații au vorbit despre asta la scurt timp după atacuri - cartea lui Beebee sugerează că atunci nu era limitat schimbul de date între serviciile de informații și că Bush a fost avertizat de Putin personal.

În afară de Rusia, SUA au fost avertizate de spionii britanici, iar CIA și FBI au fost înştiinţate în mod repetat de pericolul de atacuri iminente. Dacă Casa Albă a auzit de fapt aceste avertismente și a făcut tot ce a putut pentru a-și proteja cetățenii rămâne încă un mister.

Câteva indicii despre modul în care gândeau oficialilor de la Casa Albă la acea vreme sunt conținute în memoriile publicate de Condoleezza Rice, consilier pentru securitate națională și mai târziu secretar de stat.

În „No Higher Honor", Rice mărturisește că a respins un avertisment din partea lui Putin despre extremiștii saudiţi din Pakistan, despre care a spus că vor provoca în cele din urmă o „catastrofă majoră”.