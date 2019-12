Summit-ul "cvartetului normand" – totalurile făcute de Vladimir Putin

CHIȘINĂU, 10 dec – Sputnik. Participanții la discuții au emis în comun un comunicat de presă și au convenit să se înțeleagă peste patru luni, pentru a continua eforturile de rezolvare a problemei din Donbas.

O întâlnire foarte utilă

Participanții la discuții și-au exprimat speranța că obiectivul încetării focului în estul Ucrainei până la sfârșitul anului va fi respectat și au remarcat că dispersarea forțelor beligerante în trei noi puncte din Donbas va fi realizat până la sfârșitul lui martie 2020.

Făcând totalurile aceste întrevederi, președintele Putin a declarat că nu există o alternativă decât îndeplinirea înțelegerilor de la Minsk.

Putin a declarat că participanții la negocieri s-au adunat ca să ajungă la un numitor, să convină asupra unui standard al tehnicii juridice a procesului de negocieri.

"Dar sunt de acord cu faptul că nu există o alternativă pentru înțelegerile din Minsk și că trebuie să facem totul ca ele să fie îndeplinite", a declarat liderul rus.

Putin a mai spus că întâlnirea a fost "foarte necesară" și a menționat că Rusia va depune toate eforturile pentru reglementarea situației din Donbas.

Întrebat despre posibila îmbunătățire a relațiilor dintre Rusia și Ucraina, Putin a răspuns: "Avem o îmbunătățire cât de cât a situației? Eu cred că da. În primul rând, a avut loc schimbul de persoane deținute. Doar a avut loc. Noi am obținut dispersarea forțelor în trei puncte. Doar acest lucru a avut loc. noi ne-am întâlnit acum în "formatul normand" și am discutat un spectru foarte larg de chestiuni și în multe din ele am realizat un progres. Toate acestea au avut loc și acestea toate ne permit să considerăm că procesul se desfășoară pe o direcție corectă".

Vom aminti că tot la Paris a avut loc o întrevedere dintre liderul ucrainean și cel rus, întâlnirea lor fiind arondată summit-ului "cvartetului normand".

Discuțiile dintre cei doi lideri au durat o oră și 20 de minute.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că discuția cu omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, a decurs bine. Liderul rus s-a arătat satisfăcut de negocierile purtate.