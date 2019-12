BREXIT: Boris Johnson a cucerit Marea Britanie și a îngenuncheat Europa!

BUCUREȘTI, 13 dec - Sputnik, Dragoș Dumitriu. Victorie totală a Partidului Conservator, după o campanie magistral condusă de premierul Boris Johnson.

Conservatorii au câștigat cu un scor nesperat de mare, obținând cu 42 de locuri peste pragul majoritar, arată rezultatele sondajelor de la ieşirea de la urne.

Conform sondajelor comandate și prezentate de Sky News, Partidul Conservator a obţinut 368 de locuri în Camera Comunelor, singura cu locuri obținute prin scrutin, pragul majoritar fiind de 326 de locuri.

Al doilea clasat Partidul Laburist (centru-stânga), condus de Jeremy Corbyn, ar avea, conform aceluiași sondaj, 191 de locuri – în scădere masivă de la 262 deținute în prezent.

Această scădere a laburiștilor și rezultatul nul al Partidului Brexit al lui Nigel Farage explică procentul mare al Conservatorilor.

Pe locul trei s-a situat Partidul Naţional Scoţian (SNP), cu 55 de locuri.

Două partide au mai obținut locuri în Camera Comunelor - Partidul Liberal-Democrat - 13 locuri, și Partidul Verzilor - un singur mandat, dacă se confirmă sondajul Exit Poll.

Ce înseamnă victoria zdrobitoare a lui Boris Johnson? O accelerare a BREXIT – chiar și fără acordul cu Bruxelles-ul.

***

Două comentarii din România ne-au atras atenția: al jurnalistei de investigații Sorina Matei, unul dintre puținii ziariști (români) care urmăresc cu atenție scena internațională, și Mircea Badea, care punctează original, așa cum ne-a obișnuit.

Sorina Matei: ”Boris avea nevoie de doar 9 locuri în plus în Parlament și a primit cel puțin 51 în plus de la popor și o majoritate de cel puțin 63%! Ceilalți sunt mult sub alegerile din 2017”.

”Asta e diferența de IQ dintre noi și ei, dintre Regat, democrație și colonie care urlă pușcărie. WE ARE THE KINGDOM & THE COMMON LAW. Propaganda, dans!”, a comentat jurnalista, care exemplifică și argumentează într-o postare bogat ilustrată cum a reușit ”Boris să rupă tot desființând practic opoziția după 30 de ani și UE”.

Mircea Badea scrie un mesaj… în stil propriu: ”Le-a tras-o ciufulitu' obamiștilor și sorosiștilor, filfizonilor și naziștilor, securiștilor și încălziriștilor. BREXIT, motherfu**ers!!!!”. Fără alte comentarii, bănuim că recunoașteți grupările la care se referă Mircea Badea.