Sarkozy „Occidentul este în declin”, „Africa și Europa au destine unite”

BUCUREŞTI, 20 dec – Sputnik, Doina Crainic. Invitat la un seminar de afaceri organizat de grupul Altrad, Nicolas Sarkozy a abordat mai multe subiecte, printre care reforma pensiilor în Franţa, vestele galbene și criza migrației, potrivit Sputnik France.

Sarkozy a spus că „Vestul se află în declin”, iar axa care a fost „Vest-Est” înclină tot mai mult spre „Orient, cu patru miliarde de oameni în Asia”.

„Erdogan a construit cel mai mare aeroport din lume în patru ani. Nouă ne-au luat 40 de ani ca să nu facem [aeroportul] de la Notre-Dame-des-Landes”, a criticat fostul președinte al Republicii.

Sarkozy a vorbit și despre principalele mișcări sociale din ultimul an. „[Mişcarea] vestelor galbene reflectă o tensiune care este un rezultat al decadenței și declinului opiniei publice, după ce am dominat lumea, am dat un exemplu şi am devenit o populație a trecutului”, a comentat el.

De asemenea, Sarkozy a criticat dualitatea creată de dezbaterea privind imigrația.

„Nu sunt de acord cu ideea ridicolă că lumea este împărțită între cei care sunt pentru și cei care sunt împotriva imigrației. Este o idee ridicolă și falsă”, a comentat fostul preşedinte.

„Criza migrației vine cu o populație africană care se va dubla în 30 de ani. Africa și Europa au destine unite. Prin eforturile pentru dezvoltarea infrastructurii, Europa trebuie să ajute la formarea tinerilor africani. […] Va fi mai ieftin să investim în Africa decât să suferim consecinţele imigraţiei, pe care nu o vom putea controla și care va intensifica sentimentele [rasiste sau xenofobe] în Europa”, a explicat Sarkozy, care a adăugat că „singura problemă importantă este pragul acceptabil pentru o societate în ceea ce priveşte diferențele culturale”.