Rohani: Japonia ne-a propus o cale de “spargere” a sancțiunilor SUA

BUCUREȘTI, 21 dec – Sputnik. Tokyo a propus Teheranului o cale de „spargere” a sancțiunilor SUA împotriva Iranului, a anunțat președintele Iranian, Hassan Rohani, în urma vizitei efectuate în Japonia.

Discursul acestuia, rostit după revenirea dintr-o vizită oficială în Malaezia și Japonia a fost transmis în direct de televiziunea de stat.

“Japonezii au o nouă propunere de „spargere” a sancțiunilor SUA. Noi, de asemenea, am venit cu o nouă propunere în acest sens. Am discutat această problemă și am convenit să continuăm consultările în această problemă”, a declarat Rohani, relatând despre întrevederea lui cu prim-ministrul nipon, Shinzō Abe.

Anunțând că statele europene și altele depun eforturi în această direcție, președintele Iranului a evitat să dezvăluie detaliile propunerilor care vizează sancțiunile SUA.

Președintele Iranului a subliniat că sancțiunile Statelor Unite împotriva Iranului încalcă normele internaționale și nu vor avea niciun efect.

“Americanii vor fi nevoiți să renunțe la direcția lor greșită”, a adăugat Hassan Rohani.