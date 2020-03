Ajutorul umanitar din Rusia va ajunge vineri în Moldova - detalii

CHIȘINĂU, 27 mart - Sputnik. Ajutoarele umanitare oferite de Federația Rusă vor ajunge vineri seara în Moldova. Este vorba în primul rând de 10 mii de sisteme de testare pentru diagnosticarea noului tip de coronavirus. Acest lucru l-a declarat pentru Sputnik Moldova, secretarul Ambasadei Rusiei la Chișinău Anatoli Loșakov.

Rospotrebnadzor a mai precizat pentru Sputnik că ajutorul umanitar conține sisteme de testare pentru cercetarea coronavirusului.