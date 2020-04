Reacția diplomaților ruși la acuzațiile Pentagonului la adresa Sputnik și RT

Chișinău, 14 aprilie - Sputnik. Ambasada Rusiei la Washington a venit cu o reacție la acuzațiile Pentagonului privind dezinformarea cu privire la COVID-19 aduse împotriva Sputnik și RT.

Ambasada a menționat că, dacă trupele americane „nu se spală pe mâini, atunci aceasta nu este vina presei ruse”.

În februarie, serviciul de presă al AIP ”Rossiya Segodnya” a primit o solicitare de la un jurnalist al revistei americane Newsweek, care a scris că publicația a luat cunoștință de acțiunile militarilor americani de urmărire a conturilor Sputnik pe rețelele de socializare pentru difuzarea informațiilor care se presupune că ar fi false despre focarul de infecție cu coronavirus. Și în legătură cu aceasta, au solicitat un comentariu al Agenției.

”Jurnaliștii își fac treaba - informând publicul despre ce se întâmplă. Dar atacurile Pentagonului pot fi deja văzute ca un factor care afectează siguranța presei ruse din America. Organizațiile pentru drepturile omului ar trebui să acorde atenție acestui lucru", a precizat ambasada într-un comunicat.

Diplomaticii ruși au amintit că Federația Rusă și Statele Unite fac cu regularitate schimb de informații cu privire la pandemie la cel mai înalt nivel și au remarcat că nimeni nu este interesat de escaladarea unei situații și așa dificile.

”În aceste condiții, rusofobia frenetică continuă în rândul mass-media americane, bazându-se pe informații inexacte din astfel de informații ieșite de la Pentagon și Departamentul de Stat. O astfel de iresponsabilitate trezește regret și ostilitate”, a declarat ambasada.