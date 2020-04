Trump declară că a reușit să mențină relații bune cu Rusia

CHIȘINĂU, 19 apr - Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, în ciuda presiunilor cu sancțiuni asupra Moscovei și a măsurilor dure ale administrației americane, relațiile sale cu Rusia sunt încă bune, comunică RIA Novosti.

"Nimeni nu a fost la fel de sever cu Putin ca mine. Și el știe asta mai bine decât oricine. Uitați-vă la sancțiuni. Uitați-vă la ce am făcut cu conducta lor de gaze către Europa... Dar, în același timp, am relații foarte bine cu Putin, am reușit să închei o înțelegere cu Rusia, Arabia Saudită, OPEC +, acest lucru ne va salva Texasul, Dakota de Nord, Oklahoma și alte state ", a răspuns Trump la întrebarea unui jurnalist, dacă nu consideră că relațiile SUA cu o serie de țări, inclusiv Rusia, sau înrăutățit.

OPEC + a convenit, pe 12 aprilie, să reducă producția de petrol cu ​​9,7 milioane de barili pe zi în mai-iunie curent, cu 7,7 milioane în a doua jumătate a anului și cu 5,8 milioane în continuare până la sfârșitul lunii aprilie 2022. Ca bază de referință a fost luată luna octombrie 2018, dar pentru Rusia și Arabia Saudită au fost prevăzute 11 milioane de barili pe zi, din care, prin analogie cu ceilalți, are loc o scădere cu 23%, 18% și, respectiv, 14%.

Mexicul a insistat asupra unor condiții separate : reduce producția cu doar 100 de mii de barili pe zi în mai-iunie, restul de 300 de mii fiind compensate de Statele Unite.

În decembrie, SUA au impus sancțiuni împotriva proiectului Nord Stream, cerând ca companiile care realizează construcția conductei de gaze din Rusia către Germania pe fundului Mării Baltice să oprească imediat construcția. Compania elvețiană Allseas a anunțat aproape imediat suspendarea lucrărilor.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova