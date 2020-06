CHIȘINĂU, 3 iun – Sputnik. În a doua jumătate a lunii iunie, președintele Igor Dodon va efectua o vizită oficială la Moscova, iar în datade 24 iunie va participa la parada militară din Piața Roșie, dedicată a 75 aniversări în Marele Răsboi pentru Apărarea Patriei. Împreună cu șeful statului, din delagația Republicii Moldova vor face parte și 75 de militari moldoveni care vor participa la parada militară.

Dodon a precizat că toate costurile petnru deplasarea continegentului de soldați care vor participa la paradă, inclusiv cursa avia, sunt acopeite de către partea rusă, iar gugetul de stat al țării noastre nu va avea nciio cheltuială.

Igor dodon a ținut să menționeze care este importanța participării la paradă a moldovenilor.

"Eu consider că este importantă această vizită la Moscova, atât în contextul Marii Victorii în Marele război penru Apărarea Patriei, suntem într-un an în care celebrăm 75 de ani de la această victorie. Eu am planificat să fie și pe 9 mai, dar au fost transferate aceste evenimente petnru 24 iunie. Am acceptat invitația și voi fi", a declarat Dodon la Radio Sputnik Moldova.

Amintim că în Rusia evenimentele de amploare dedicate celei de-a 75-a aniversări a Victoriei au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19.

Președintele rus, Vladimir Putin, a propus organizarea unei paradele de Ziua Victoriei pe 24 iunie, iar acțiunea „Regimentul Nemuritor” - pe 26 iulie.

