Foto: Pavel Filip s-a întâlnit cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vesnețov

CHIȘINĂU, 17 iul – Sputnik. Pavel Filip a anunțat pe pagina sa de Facebook că a avut o întrevedere cu ambasadorul rus, Oleg Vasnețov, la care a discutat despre relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

"Am discutat relațiile moldo-ruse și am reiterat că am pledat permanent pentru o relație onestă, pragmatică și bazată pe respect reciproc, indiferent de complexitatea subiectelor problematice. Am menționat clar că Republica Moldova nu trebuie să fie un câmp de confruntare geopolitică. Opțiunea suverană a țării noastre este vectorul european de dezvoltare și modernizare și ea trebuie să fie respectată de către toți actorii internaționali", a scris Filip de Facebook.

Pavel Filip, care este liderul uneia dintre cele două formațiuni politice de guvernământ din Republica Moldova, a relatat că în cadrul discuției cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a abordat și problema transnistreană.

"Pe subiectul dosarului transnistrean, am precizat că pentru noi este important ca toți partenerii internaționali din formatul 5+2 implicați în acest proces să acționeze împreună și coordonat, în baza unei agende comune", a menționat Filip.

Și ambasada Federației Ruse la Chișinău a dat un comunicat de presă cu privire la această întrevedere.

Potrivit acestuia, discuția a fost purtată într-o atmosferă consistentă și constructivă, la care au fost discutate un spectru lard de chestiuni de pe agenda relațiile moldo-ruse. Părțile au convenit asupra necesității dezvoltării dialogului reciproc avantajos și constructiv dintre țările noastre. Participanții la discuție s-au referit la potențialul substanțial pe care îl are colaborarea economico-comercială dintre Rusia și Moldova într-un șir de domenii, inclusiv în domeniul tehnologiilor informaționale, și a construcției huburilor logistice.

La discuții a participat și președintele Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană a Parlamentului de la Chișinău, Igor Vremea.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova