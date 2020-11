Iohannis anunță un nou pachet de sprijin pentru Moldova

BUCUREȘTI, 17 nov – Sputnik. În conferința de presă de la Cotroceni, președintele Iohannis a declarat că a vorbit la telefon cu președintele ales al Republici Moldova, Maia Sandu, căreia i-a promis că va efectua o vizită la Chișinău.

”Am avut o discuție cu doamna președinte ales Maia Sandu, ieri, imediat după ce am aflat rezultatul îmbucurător al alegerilor prezidențiale din Moldova”, a spus Iohannis. ”Am felicitat-o pe doamna Sandu și, la invitația domniei sale, i-am promis că voi face o vizită în Republica Moldova, imediat după ce va prelua funcția de președinte al Republicii Moldova”.

Mai mult, Iohannis a subliniat că a discutat cu premierul Ludovic Orban despre un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova.

”Cu premierul am discutat la foarte puțin timp, cred că la o oră după ce am avut acea convorbire telefonică, și am început să căutăm soluții pentru un nou pachet de sprijin care cu siguranță va fi necesar pentru Republica Moldova”, a declarat Iohannis.

