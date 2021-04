Rusia, surprinsă că SUA îi cer Moscovei să aibă o politică „previzibilă”

BUCUREŞTI, 15 apr – Sputnik, Doina Crainic. Joe Biden i-a propus, pe 13 aprilie, omologului său rus Vladimir Putin organizarea unei reuniuni la nivel înalt „într-o țară terță” în „următoarele luni” pentru a „construi o relație stabilă și previzibilă cu Rusia”, au anunțat serviciile de presă ale celor doi lideri de stat.

„Vor trebui dezvoltate proiecte. Scopul este, desigur, să fim oneşti acolo unde există domenii în care nu suntem de acord și avem îngrijorări, dar și să lucrăm împreună în domenii în care există interes reciproc”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, referindu-se la Iran și la controlul armelor ca exemple.

Reacția Moscovei

Ca răspuns la declarații, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse a spus că Rusia dorește să construiască relații cu Statele Unite pe o bază reciproc avantajoasă, dar a cerut Washingtonului să nu pretindă predictibilitate „nici din partea Rusiei, nici din partea oricărui altcineva”.

„Ne-au cerut să fim previzibili. Esenţa a ceea ce s-a spus ieri la ședința de la Casa Albă este că ei doresc ca Rusia să devină un stat previzibil, cu politici previzibile. De la cine auzim aceasta? În ultimii 10 ani, Statele Unite au devenit cel mai imprevizibil stat și singurul lucru care poate fi prezis este faptul că e [un stat] absolut imprevizibil”, a spus Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, la emisiunea YouTube Soloviev Live.

„Nu cerem ca Statele Unite să devină complet previzibile, dar măcar puțin previzibile”, a subliniat Zaharova, citată de Sputnik France.

Aceasta a atras atenția asupra modului în care Washingtonul urmează o politică contradictorie în domenii precum clima, programul nuclear al Iranului, stabilitatea strategică sau organizațiile internaționale.

Invitație adresată lui Putin

Invitația lui Joe Biden către Vladimir Putin de a participa la o reuniune la nivel înalt vine la o lună după ce președintele rus l-a invitat pe omologul său american la o discuție deschisă în public. Reacționând la invitația din acel moment, purtătoarea de cuvânt Jen Psaki a răspuns negativ, spunând că programul președintelui este încărcat.

Donald Trump a retras Statele Unite din acordul climatic de la Paris, care a fost semnat sub Barack Obama în 2015 de 195 de țări și care își propune să menţină creșterea temperaturilor sub două grade. Încă din prima zi la Casa Albă, Joe Biden a semnalat revenirea Statelor Unite în acordul climatic de la Paris. În plus, președintele democrat a invitat alţi 40 de lideri mondiali, inclusiv pe Vladimir Putin, să discute despre provocările cu care se confruntă planeta în cadrul unui summit internațional (virtual) despre schimbările climatice, în perioada 22-23 aprilie.

De asemenea, Statele Unite s-au retras, pe 8 mai 2020, din acordul privind programul nuclear cu Iranul, încheiat în 2015 de Barack Obama, după 21 de luni de negocieri. În timp ce predecesorul său a reușit să calmeze relațiile cu Iranul prin semnarea acestui acord, Donald Trump a restabilit sancțiuni economice grele împotriva Teheranului. Asasinarea generalului Soleimani în urma unui atac aerian al SUA în afara Aeroportului Internațional Bagdad, moartea unui fizician specializat în domeniul nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, lângă Teheran într-un atac asupra convoiului său, precum și atacurile asupra Ambasadei Statelor Unite în Irak au făcut ca relațiile dintre cele două puteri să fie foarte tensionate.

În ciuda anunțului din partea Teheranului cu privire la planul său de a-și îmbogăți uraniul la 60%, un nivel care îl va apropia de capacitatea de utilizare militară, președinția Biden a anunțat, pe 13 aprilie, că rămâne pregătită să continue negocierile cu Iranul.

„Suntem convinși că mijlocul diplomatic este singura modalitate de a avansa în acest caz și că purtarea de discuţii, chiar indirecte, este cea mai bună modalitate de a ajunge la o soluție”, a spus președinția Biden.

